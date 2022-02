Torna la Security Summit Streaming Edition

Si svolgerà dal 15 al 17 marzo la Security Summit Streaming Edition, l’evento di riferimento della cybersecurity in Italia.

L’escalation di attacchi informatici del 2021 – cresciuti nel mondo a due cifre nei primi sei mesi dello scorso anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – ha raggiunto un valore che secondo i ricercatori Clusit , Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, è pari a 3 volte il PIL italiano.

Parte da qui il percorso 2022 della Security Summit Streaming Edition, che in agenda vede 38 sessioni, tra tavole rotonde e atelier tecnologici per tre percorsi: “tecnico”, di “gestione della sicurezza” e “legale”, in cui il pubblico sarà a confronto anche in maniera interattiva con esperti, istituzioni e aziende per fare il punto sulle nuove minacce cyber.

Oltre 100 esperti dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica sono al lavoro per consegnare alle stampe i dati relativi agli attacchi informatici degli ultimi dodici mesi, le analisi di settore e i relativi approfondimenti tecnologici, che confluiranno nel Rapporto Clusit 2022 e forniranno la base di lavoro della tre giorni. Sarà, infatti, come di consueto la tavola rotonda di presentazione del volume – che si svolgerà il 15 marzo alle 9 alla presenza di Gabriele Faggioli, presidente Clusit, e di diversi autori del Rapporto Clusit – a dare il via a Security Summit Streaming Edition 2022.

Istituzioni, pubbliche amministrazioni, imprese e privati cittadini sono quotidianamente impegnati a fronteggiare nuove minacce. Oggi, grazie anche alla crescente attenzione alla cultura della sicurezza informatica, per esempio con l’istituzione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dimostrano sempre maggiore consapevolezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gabriele Faggioli, presidente di Clusit: «È però necessario aumentare gli investimenti e la consapevolezza dei rischi per rendere gli attacchi sempre più onerosi e rischiosi per i criminali. Inoltre, occorre insistere a tutti i livelli perché la cyber security sia nativamente elemento essenziale e imprescindibile in tutti i progetti di digitalizzazione. Per raggiungere questo obiettivo, pensiamo che sia fondamentale partire dai dati, analizzando ciò che accade nel mondo e mettendo a fattor comune risorse e competenze: questo il contributo che la nostra Associazione vuole fornire con l’undicesima edizione del Rapporto Clusit, a partire dal quale proponiamo a Security Summit Streaming Edition un programma incontri formativi, di confronto e di approfondimento sui diversi aspetti della cybersecurity».

Con l’organizzazione di Clusit e Astrea, Agenzia di Comunicazione ed Eventi specializzata nel settore della Sicurezza Informatica, Security Summit Streaming Edition è a partecipazione gratuita e consente sulla propria piattaforma proprietaria una fruizione interattiva: questa modalità ha consentito nello scorso anno la partecipazione complessiva al Convegno di oltre 2000 professionisti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo.

L’agenda di Security Summit Streaming Edition è disponibile al sito securitysummit.it (in aggiornamento). La partecipazione alle tre giornate richiede la registrazione online ed è gratuita. Consente, inoltre, di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.