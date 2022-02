Barilla sceglie Kyriba per il treasury management e la supply chain finance

Barilla, azienda leader al mondo del settore alimentare, ha scelto Kyriba come unica piattaforma di Supply Chain Finance, Treasury e Risk Management del Gruppo. Kyriba è una realtà attiva a livello worldwide nel mondo delle soluzioni in cloud per la gestione della tesoreria, dei pagamenti e dei rischi finanziari

Barilla ha scelto Kyriba per centralizzare i molteplici programmi di supply chain finance utilizzando una singola soluzione di Dynamic Discounting e di Confirming che supporti al meglio i propri fornitori consentendo loro di accorciare i tempi di incasso e migliorare la loro liquidità. Inoltre, Barilla, ha scelto Kyriba per migliorare il forecasting, la visibilità della propria liquidità e digitalizzare i processi di gestione dei rischi di cambio, tasso di interesse e commodity.

“Stavamo cercando il modo di apportare maggiore valore all’azienda. Abbiamo dovuto selezionare un provider che fosse in grado di fornire una soluzione easy-to-use con una comprovata esperienza nell’ambito del supply chain finance e con un’ampia connessione multi-bank per interagire con i fornitori provenienti da ogni parte del mondo. La piattaforma Kyriba soddisfa completamente i requisiti di automazione, controllo e connettività con ERP e banche, richiesti dalla nostra tesoreria. Apprezziamo molto le sue interfacce e l

e sue funzionalità, così come i suoi alti standard in termini di sicurezza per gestire i processi e i dati. Kyriba è l’unico provider che ha la capacità di raggruppare il treasury management e la supply chain finance in un’unica soluzione”, ha affermato Giangaddo Prati, Group Chief Financial and Information Technology Officer del Gruppo Barilla.

Con questo progetto, Barilla adotta l’innovativa piattaforma digitale di Kyriba per gestire la liquidità aziendale

attraverso strumenti finanziari all’avanguardia a supporto di tutta la sua filiera.

“Siamo felici di accogliere Barilla e di annoverarla all’interno della nostra enterprise liquidity management platform per supportare il loro progetto di trasformazione finanziaria. Questo conferma la capacità di Kyriba di soddisfare pienamente i requisiti di un player internazionale del calibro di Barilla in termini di ottimizzazione della liquidità aziendale e protezione da rischi operativi e finanziari” ha affermato Andrea Delvò, Managing Director di Kyriba Italia