Centro Computer scelto da Mayekawa Italia

Centro Computer, società del Gruppo Project specializzata in tecnologie, servizi e soluzioni IT per le aziende, ha affiancato Mayekawa Italia nell’intero processo di rinnovamento dell’infrastruttura IT, reso necessario dall’incremento di risorse interne e dalla crescita del fatturato generato negli ultimi anni.

Mayekawa Italia è un’impresa di ingegneria e costruzione di impianti per il settore dell’oil & gas e del petrolchimico e fa parte della multinazionale giapponese Mayekawa MFG, CO, LTD, azienda fondata nel 1924 e attualmente leader nel mondo per la costruzione di compressori a vite utilizzati principalmente nella refrigerazione industriale e nella compressione d’idrocarburi gassosi per gli impianti petroliferi e petrolchimici in tutto il mondo.

Mayekawa Italia nasce nel 2011 e si occupa prevalentemente della progettazione e costruzione di package di refrigerazione industriale e di unità di compressione particolarmente complesse, dotate di un elevato grado d’ingegnerizzazione e rigorosamente costruite secondo le specifiche dei clienti. In questi dieci anni Mayekawa Italia si è trasformata e ingrandita passando da una piccola realtà che occupava sole 6 persone ad azienda strutturata con circa 60 dipendenti impiegati nelle tre sedi di Milano, Bologna e Ravenna e con un fatturato annuo di circa 25 milioni di euro.

Se inizialmente l’azienda non era dotata di una vera e propria infrastruttura IT ma si affidava a una serie di fornitori che supportavano in maniera frammentata esigenze interne e sviluppo del network, nell’ultimo biennio Mayekawa ha registrato una rapida crescita e ha deciso di implementare la propria architettura IT con una più evoluta e più performante, affidando ad un unico partner il processo di Digital Transformation dell’azienda.

Nel 2020, Mayekawa, ha quindi deciso di avvalersi di un interlocutore in grado di operare nelle tre sedi italiane, che fosse affidabile e strutturato, e soprattutto a cui delegare la gestione dell’intero reparto IT. Sono state interpellate alcune società e il partner selezionato è stato Centro Computer perché in grado di fornire il supporto necessario e in grado di rispondere appieno alla complessità del servizio richiesto.

Dopo un’iniziale fase di identificazione delle necessità e la progettazione degli interventi da implementare, Centro Computer ha dato il via alla sostituzione del centralino con Kalliope PBX e alla migrazione della fonia con Microsoft Teams. Sono stati poi sostituiti i firewall con le soluzioni di PaloAlto, installati Wi-Fi Aruba con access point in tutte le sedi e implementata la piattaforma Microsoft 365 Business Premium. Le sale riunioni di Milano e Bologna sono state allestite con strumenti audio e video di videoconferenza e collaboration di Logitech e Barco. Infine, nella sede di Bologna è stato implementato un nuovo data center con server e storage condiviso HPE, virtualizzazione con hypervisor VMWare e backup locale Veeam.

“Gli investimenti in questi ultimi due anni sono stati significativi. Abbiamo rivoluzionato completamente tutta la rete interna, la connessione delle reti Wi-Fi e la sicurezza del network Mayekawa che per noi era vitale, soprattutto alla luce dei sempre più frequenti attacchi ransomware alle aziende, – afferma Federico Draghetti, Piping Engineer Coordinator referente IT di Mayekawa e responsabile del progetto di implementazione dell’infrastruttura. – Il poterci confrontare con un unico partner di riferimento dedicato alla gestione del nostro progetto cui demandare anche la mappatura dell’infrastruttura, per avere una visibilità a 360 gradi del sistema, ci solleva da una serie di problematiche gestionali e ci permette di dedicarci al nostro lavoro con maggior serenità”.

“Questo importante progetto implementato con Mayekawa è stato estremamente impegnativo e la gratificazione nell’aver soddisfatto le aspettative del cliente è superiore a ogni sforzo compiuto, – racconta Stefano Guidotti, Funzionario Commerciale di Centro Computer. – Si trattava in sostanza di costruire ex novo l’infrastruttura IT e di gestirla per conto del cliente, allineandoci alle specifiche necessità e sulla base delle linee guida ricevute. Stiamo continuando in questa stretta collaborazione per affinare ulteriormente il servizio e arrivare alla piena corrispondenza tra richiesta e prodotto offerto”.

“Affiancare le aziende nel processo di trasformazione digitale è diventata la nostra priorità, – conclude Roberto Vicenzi, Amministratore Delegato e Digital Innovation Manager di Centro Computer – Gruppo Project. – Si tratta di processi cui le aziende non possono più sottrarsi per rimanere competitive e affrontare le nuove regole imposte dal mercato. La nostra forte specializzazione in questo ambito e un team di professionisti dedicato ci permette di accogliere ogni tipo di richiesta e di rimarcare la nostra forte competitività. Non c’è crescita, senza cambiamento e il cliente ha investito nella Digital Transformation con grande fiducia e determinazione”.

Grazie alla realizzazione del progetto e al supporto proattivo di Centro Computer, Mayekawa Italia è stata in grado di proseguire le attività anche durante il periodo pandemico senza interruzioni del business. Inoltre con l’implementazione di due server ridondati viene garantita una continuità delle attività e dei servizi erogati.

Le due aziende stanno attualmente collaborando per incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza attraverso un monitoraggio continuo della rete per evitare possibili criptazioni dei dati e tentativi di violazione.