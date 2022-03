Bitdefender sostiene il popolo ucraino e i suoi alleati

Bitdefender, specialista mondiale nel settore della cybersicurezza, ha annunciato di aver ampliato la sua collaborazione con il National Cyber Security Directorate (DNSC) della Romania per fornire gratuitamente le sue competenze nell’ambito della sicurezza informatica, della threat intelligence e della tecnologia per sostenere il popolo ucraino e i suoi alleati.

In una importante dichiarazione congiunta, le due realtà hanno fatto sapere che: «I recenti eventi geopolitici hanno trasformato il mondo che conoscevamo. Dobbiamo essere uniti nell’affrontare le crescenti sfide di cybersecurity di oggi e per gli anni a venire. Condividendo la stessa missione e gli stessi valori di integrità, libertà e resilienza, il National Cyber Security Directorate (DNSC) della Romania fornirà in collaborazione con Bitdefender consulenza tecnica, threat intelligence e, gratuitamente, tecnologia di cybersecurity a qualsiasi azienda, istituzione governativa o privato cittadino dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Inoltre, il National Cyber Security Directorate, in collaborazione con Bitdefender, fornirà gratuitamente per un anno le tecnologie di sicurezza informatica di Bitdefender a qualsiasi azienda o ente pubblico dello spazio NATO o dell’Unione Europea che cerchi di migliorare le proprie infrastrutture di sicurezza informatica sostituendo le soluzioni giudicate inaffidabili dal punto di vista tecnico o geopolitico. La Romania ritiene che il cyberspazio debba essere sicuro e resiliente, e che nessun interesse geopolitico o militare debba influenzare la vita delle persone e la sfera professionale. Rimaniamo impegnati ad aiutare tutti i cittadini, il settore pubblico e privato del mondo libero e democratico, per mantenere il nostro mondo un luogo senza conflitti. Invitiamo pertanto tutti gli stati membri della NATO e dell’Unione Europea a contribuire a questo sforzo».

Con l’intensificarsi dell’invasione dell’Ucraina, la minaccia di cyberattacchi condotti da altri Stati, gruppi di criminali informatici e simpatizzanti hacktivisti è notevolmente aumentata. Questa collaborazione rafforzata è volta a supportare i governi, le infrastrutture critiche, gli interessi economici e la sicurezza personale dei cittadini sempre più a rischio di attacchi devastanti e spionaggio informatico.

Come concluso da Florin Talpes, co-fondatore e CEO di Bitdefender: «Siamo profondamente rattristati dal brutale atto di guerra avvenuto contro il popolo libero dell’Ucraina senza che questo facesse qualcosa per provocarlo e siamo impegnati a fare ciò che possiamo per sostenere loro e i nostri alleati della NATO. Come orgogliosi cittadini rumeni e come società multiculturale, siamo al fianco dei nostri vicini ucraini che coraggiosamente lottano per il loro future».