Markas governa i suoi sistemi con Boomi

Con oltre 35 anni di esperienza, Markas è leader nel settore dei servizi specializzati e opera in 3 Paesi – Italia, Austria e Germania – offrendo una vasta rete di servizi integrati.

Azienda a conduzione familiare, si è profondamente evoluta negli anni partendo dai servizi di pulizia ed estendendo la propria offerta, oggi articolata in 5 divisioni: Clean, dedicata alla sanificazione e pulizia, Housekeeping, per la pulizia in hotel, Food, per la ristorazione con un impianto di produzione per la preparazione dei cibi, Facility, con servizi di manutenzione della struttura e Logistic&care per il trasporto dei pazienti.

GLI OBIETTIVI DI BUSINESS

Perseguendo un obiettivo di continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti, Markas oggi punta ad aprirsi a ulteriori settori ed estendere la presenza sul territorio italiano ed europeo. Nel farlo mette al centro le proprie persone, ritenendo che la crescita sia necessariamente connessa alla valorizzazione delle competenze dei propri collaboratori.

LE SFIDE TECNOLOGICHE

Il parco applicativo di Markas è estremamente articolato. In passato, l’azienda aveva delegato l’implementazione dei processi e l’integrazione a terzi, uno scenario che non garantiva più il controllo e la flessibilità necessari.

“La situazione in cui operava il nostro IT prima di Boomi era quella di una ‘spaghetti integration’, ogni software comunicava con un altro tramite interfacce ad hoc sviluppate direttamente dai partner e veniva effettuata molta attività di data entry manuale”, spiega Walter Sester, Direttore Sistemi Informativi, Organizzazione e Innovazione di Markas. “Le nostre esigenze però cambiavano ed era sempre più difficile fare comunicare tutti in modo flessibile”.

Markas individua come area strategica di primo intervento l’HR con i processi legati all’onboarding, alla formazione, alla gestione di contratti, ai sistemi di retribuzione fino alla propagazione della lista del personale al gestionale e ad altri sistemi.

“La gestione delle risorse umane in Markas è complessa e richiede molta flessibilità; abbiamo oltre 9.000 collaboratori con un turn over molto elevato che ci porta a gestire dati in continuo movimento”, aggiunge Walter Sester.

IL SUPPORTO DI BOOMI

Avvalendosi della consulenza di Mind-Mercatis, partner esperto nella cloud integration, Markas contatta Boomi con l’obiettivo di semplificare l’integrazione restituendole il controllo dei propri processi.

La richiesta dell’azienda è molto chiara: adottare una piattaforma in cloud veloce e semplice da utilizzare che permetta di organizzare i connettori e flussi in autonomia, gestire le API e fare lavorare simultaneamente più persone.

Dopo aver avviato un POC coinvolgendo altri quattro software vendor per valutare la tecnologia migliore, l’azienda sceglie Boomi in virtù della capacità di soddisfare le sue principali richieste. In particolare, la Boomi AtomSphere Platform permette all’azienda di eseguire fin da subito integrazioni self-service in modo tempestivo e strutturato.

Grazie all’interfaccia utente drag-and-drop Markas acquisisce piena familiarità sullo strumento in poche settimane, apprezzandone la visibilità sui processi. Sfruttando la configurazione modulare Markas adotta un approccio progressivo affinando i processi esistenti e sviluppando, testando e mettendo in produzione quelli nuovi.

I RISULTATI OTTENUTI

Markas oggi utilizza 15 connettori Boomi; 4 dedicati al HR, 3 al gestionale, uno al CRM, uno in utilizzo presso il software di produzione dello stabilimento e altri verticalizzati, oltre ad altri connettori utilizzati per lo scambio di file per più software.

“Tramite Boomi gestiamo molti aspetti della comunicazione aziendale non solo in ambito HR, anche nel CRM grazie al connettore nativo Boomi CRM Microsoft Sales”, spiega Rosanna Bampi, project manager di Markas. “Ogni volta che ci troviamo a integrare un nuovo software in azienda ci accorgiamo di quanto sia semplice fare dialogare i sistemi. Più i processi sono complessi maggiormente evidenti sono i benefici che si ottengono con Boomi”.

La pipeline di integrazione procede a ritmi serrati: l’azienda ha avviato un progetto legato alla gestione delle bolle di consegna e delle fatture e prevede ulteriori integrazioni in ambito HR adottando più moduli per la suite SAP oltre a ulteriori estensioni nel CRM.

“Uno dei requisiti che ha portato Markas a scegliere Boomi è la sua offerta in ambito EDI, che Markas implementerà nei prossimi mesi”, conclude Rosanna Bampi.

“Quello realizzato con Boomi è un progetto vivo, esteso a tutta l’azienda e che continuerà a svilupparsi con nuovi processi e includendo nuovi flussi, accompagnandoci nello sviluppo futuro del nostro business”, conclude Walter Sester.