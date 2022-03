EXPOSECURITY & CYBERSECURITY FORUM a maggio a Pescara

Il 26 e il 27 maggio 2022 torna l’appuntamento con EXPOSECURITY & CYBERSECURITY FORUM, l’evento fieristico dedicato al Security System, settore consolidatosi in maniera esponenziale negli ultimi quindici anni e che vede vette entro il 2022 di circa 8 miliardi di valore della produzione.

La kermesse fieristica, dopo i successi ottenuti negli anni, si conferma come l’evento di riferimento per tutto il Centro-Sud Italia per l’intero settore della sicurezza e dintorni sottolineando la centralità della città di Pescara e dell’intero Abruzzo come porta di apertura per la crescita culturale ed economica, la promozione e l’espansione economico-commerciale, nell’Italia centro meridionale, dei principali players del settore sicurezza fisica e logica.

Il successo delle cinque precedenti edizioni e la crescita dell’evento hanno suscitato il coinvolgimento della principale associazione di categoria dell’industria abruzzese, CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA, soprattutto perché interessata a favorire la promozione del reparto industriale di riferimento per la filiera e la formazione ed informazione di figure professionali specialistiche e specializzate nell’ambito della sicurezza sia logica che fisica nell’intero territorio regionale.

Il management dell’evento, per dare maggiore centralità strutturale alla FIERA, ha individuato, per la realizzazione della VI° edizione, la location del Padiglione Espositivo “Daniele Becci” nel Porto Turistico Marina Di Pescara.

EXPOSECURITY & CYBERSECURITY FORUM, nella sua edizione 2022, si strutturerà in una due giorni ad alta intensità dove, grazie ad un percorso espositivo sapientemente realizzato ed allestito, con oltre 1000 mq, le migliori aziende della filiera sicurezza logica e fisica sia nazionali che internazionali troveranno terreno fertile per comunicare il proprio brand, presentare le proprie novità di prodotto o di processo e instaurare un rapporto diretto con un pubblico di visitatori in target con gli obiettivi: security manager, IT manager, installatori, periti informatici, periti elettronici, ingegneri, architetti, progettisti, specialisti del settore, manager di enti pubblici, autorità statali, forze dell’ordine, aziende, interessati a rafforzare le proprie competenze ed a risolvere le criticità afferenti l’ambito sicurezza.

Il percorso espositivo includerà un’area interamente dedicata a workshop, formazione professionale ed ai case histories di successo dei più grandi brand del settore e sarà suddiviso nei seguenti driver tematici che coinvolgeranno ambito pubblico e privato:

• COMUNICAZIONE e CRISYS MANAGEMENT della CYBER SECURITY

• TECNOLOGIE A SUPPORTO DEL CYBER CRIME: GESTIONE E SOLUZIONI RAMSONWARE

• LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE

• SICUREZZA E SVILUPPO SOFTWARE PER LA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE

• SICUREZZA E PUBBLICA AMMINISTARZIONE: STATO D’AVANZAMENTO DELLA PESCARA TECNOLOGICA

Le categorie coinvolte sono: videocitofonia, tvcc, controllo accessi, allarmistica tecnica, antintrusione, supervisione, Sistemi di ricezione e distribuzione dei segnali, controllo remoto, controllo locale, diffusione sonora, automazione, illuminazione, smart lighting, climatizzazione, smart energy, cyber security, IOT etc Expo Security, evento fieristico per la promozione, informazione e formazione sulla tematica sicurezza, rappresenta quindi un importante volano per lo sviluppo economico dell’impresa per la sicurezza fisica e dell’Information Security e cyber security dell’intero Centro Sud Italia. Questo soprattutto se si considera che la digital transformation sta portando ad un profondo cambiamento non solo della nostra società civile, ma anche dell’intero tessuto produttivo.

Diventa ancora più importante per il tessuto imprenditoriale di Pmi e industrie e della pubblica amministrazione adottare soluzioni che diano la massima sicurezza nel pieno rispetto delle normative sulla protezione delle reti e dei dati personali e introdurre nell’organico aziendale anche figure altamente specializzate come quelle dei CISO (Chief Information Security Officer) i cui compiti, in continua evoluzione, non possono più limitarsi alla gestione della sicurezza delle singole macchine.

Questa monografia di DIRECTION si pone l’obiettivo di descrivere l’attuale quadro evolutivo della business security e di evidenziare gli aspetti strategici e tecnologici idonei a contrastare il crescente livello di rischio. Le aziende che operano nella cybersecurity rispondono accelerando lo sviluppo di soluzioni che sappiano sfruttare la security intelligence collettiva, grazie al cloud, e le nuove frontiere dell’Artificial Intelligence e del machine learning per ottenere una protezione il più automatica possibile. La sicurezza fisica vale tanto quanto la sicurezza informatica. Ciò che oggi gli Enti pubblici e privati in virtù del processo di trasformazione digitale devono fare, è dare priorità al RISK ASSESSMENT cioè alla valutazione del rischio formandosi, informandosi e conoscendo i principali portatori d’interesse del settore sicurezza e al consolidamento della cultura della cyber security per la tutela del perimetro cibernetico nazionale.