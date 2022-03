Infrastrututra Allied Telesis per il data center di Elemaster

Elemaster, gruppo globale specializzato nella progettazione e sviluppo di tecnologie elettroniche, ha scelto gli switch di rete ad alta resilienza di Allied Telesis per realizzare un’infrastruttura di comunicazione solida, stabile e resiliente, e portare l’alta disponibilità nel suo data center.

Con quartier generale in Italia, il Gruppo Elemaster fornisce servizi di design e ingegneria, oltre a sviluppare schede e dispositivi elettronici, con una gamma di 6.000 prodotti e molte soluzioni su misura. Tra i suoi clienti, ci sono importanti aziende in settori ad alta tecnologia come la sanità, i trasporti, l’avionica, la difesa, la mobilità high-tech e l’energia.

Nel 2009, Elemaster ha avviato un’iniziativa per migliorare i propri sistemi informatici globali, partendo da un aggiornamento della sua piattaforma hardware, sostituendo i vecchi server con soluzioni blade e sistemi di virtualizzazione, creando così una struttura flessibile e scalabile, su cui ha iniziato a erogare servizi on-demand.

Da sempre, Elemaster persegue due obiettivi bene definiti – continuità del servizio e alta disponibilità. La continua crescita del Gruppo e la sua presenza globale avevano reso necessaria l’adozione di un nuovo sistema Enterprise Resource Planning (ERP), che veniva eseguito sui nuovi server blade in un ambiente virtuale abilitato da VMware, che implementa l’alta disponibilità. Elemaster aveva la necessità di aggiornare la rete e lo storage dei dati in modo che tutti i sistemi IT supportassero l’alta disponibilità, fornendo un accesso ‘always-on’ ai sistemi online, per garantire fornitura di dati non-stop ai servizi aziendali essenziali.

Dopo un’attenta analisi delle soluzioni disponibili, la scelta di Elemaster si è orientata su Allied Telesis, grazie alla sua consolidata esperienza e profonda competenza nella creazione di reti sicure e resilienti.

Switching di rete altamente adattabile

Con il supporto del system integrator Agomir S.p.A., Elemaster ha implementato gli switch di rete ad alta resilienza di Allied Telesis, dotati di tecnologia Virtual Chassis Stacking (VCStack) che permette a più switch di apparire come un singolo chassis virtuale e, se associato all’aggregazione di link, fornisce una soluzione in cui le risorse di rete sono distribuite tra i membri dello chassis virtuale, garantendo così resilienza sia a livello di dispositivo che di percorso.

VCStack offre un failover veloce per un core di rete virtualizzato che garantisce accesso ininterrotto alle informazioni digitali. È distribuito su due sale server separate nell’edificio per garantire la massima resilienza anche in caso di disastro, abbinata a un’elevata disponibilità di rete.

DataCore ha fornito la soluzione storage utilizzando il concetto di ‘stretched cluster’ e virtualizzazione dello storage, che garantisce un’elevata affidabilità dello storage, senza lock-in a soluzioni hardware più costose e proprietarie. DataCore garantisce inoltre il mirroring sincrono tra due unità di storage con il 100% di disponibilità dei dati e nessun tempo di inattività dello storage.

Unendo la tecnologia Allied Telesis per il networking, i sistemi di storage DataCore, i server Lenovo e le competenze ed esperienza di Agomir S.p.A., Elemaster può ora beneficiare di una soluzione altamente affidabile, flessibile e stabile che soddisfa tutte le sue esigenze.

Il Gruppo ha visto un significativo miglioramento delle prestazioni delle operazioni ERP, grazie al miglioramento del trasferimento dei dati che supporta facilmente i loro sistemi digitali.

L’indipendenza dell’hardware della soluzione di storage DataCore permette una facile crescita quando necessario, e protezione degli investimenti per server e sistemi di storage già installati.

La rete virtuale altamente resiliente di Allied Telesis collega l’intera soluzione, con un facile accesso a risorse e applicazioni online da parte dell’utente, al fine di supportare Elemaster e garantire continuità di business senza sforzo.