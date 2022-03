Liferay: nuova proposta per accelerare la digitalizzazione

Liferay presenta la nuova offerta cloud-based DXP-as-service che permette alle aziende di creare e sviluppare con semplicità esperienze digitali uniche. Liferay Experience Cloud permette alle aziende di creare, lanciare e ottimizzare esperienze digitali per i propri clienti, dipendenti, fornitori e venditori. Integra gestione dei contenuti e degli account analytics, commerce, personalizzazione e funzionalità low code, distribuite attraverso un cloud as-a- service completamente gestito da Liferay.

“Il software si è evoluto per adattarsi alla necessità delle aziende di adottare rapidamente il digitale in ogni area del business”, ha commentato Bryan Cheung, CEO di Liferay. “Il software-as-a-service ha stabilito un nuovo standard in termini di velocità con cui le aziende lanciano nuove soluzioni digitali, ma la modalità SaaS è “chiusa” – ogni cliente ottiene la stessa soluzione. Con Liferay Experience Cloud forniamo una piattaforma flessibile per soluzioni personalizzate con la velocità e la convenienza del software as-a-service”.

Con Liferay Experience Cloud, le aziende possono creare un’ampia gamma di soluzioni personalizzate, tra cui customer experience, portali per dipendenti e soluzioni per fornitori, distributori e rivenditori. L’integrazione back-end è semplificata grazie a connettori e API cloud native, e possono essere implementati e gestiti codici personalizzati senza rinunciare alla semplicità con cui avvengono gli aggiornamenti o l’accesso a nuove funzionalità. Un modello di pricing basato sul consumo permette alle aziende di iniziare in piccolo, utilizzando solo ciò di cui hanno bisogno, e di crescere rapidamente con più capacità e prestazioni più elevate nel momento di necessità. L’offerta è ospitata e completamente gestita da Liferay in modo che le aziende non debbano sostenere ulteriori investimenti per utilizzare la tecnologia.

I principali vantaggi di Liferay Experience Cloud includono:

Un’unica piattaforma – una gamma completa di funzionalità DXP, inclusi contenuti web, risorse digitali, applicazioni low code, oggetti personalizzati, commerce, gestione dei resi, self-service knowledge base, analytics, personalizzazione e ricerca.

una gamma completa di funzionalità DXP, inclusi contenuti web, risorse digitali, applicazioni low code, oggetti personalizzati, commerce, gestione dei resi, self-service knowledge base, analytics, personalizzazione e ricerca. Aggiornamento puntuale – aggiornamento automatico all’ultima versione di Liferay Digital Experience Platform, così da mettere a disposizione in tempo reale le nuove funzionalità ai team commerciali e tecnici.

– aggiornamento automatico all’ultima versione di Liferay Digital Experience Platform, così da mettere a disposizione in tempo reale le nuove funzionalità ai team commerciali e tecnici. Flessibile ed estendibile – supporta lo sviluppo low code di siti e contenuti personalizzati, personalizzazione low code di utenti e account, creazione low code di oggetti aziendali personalizzati, integrazione back-end tramite connettori e API cloud-native, e distribuzione di codici personalizzati da remoto, utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione, inclusi Python, GO, Java e Javascript.

– supporta lo sviluppo low code di siti e contenuti personalizzati, personalizzazione low code di utenti e account, creazione low code di oggetti aziendali personalizzati, integrazione back-end tramite connettori e API cloud-native, e distribuzione di codici personalizzati da remoto, utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione, inclusi Python, GO, Java e Javascript. Supporto per i designer – creazione di Style Books per applicare gli standard del brand e dell’interfaccia utente; e siti completamente personalizzati tramite l’utilizzo di HTML/CSS/Javascript.

– creazione di Style Books per applicare gli standard del brand e dell’interfaccia utente; e siti completamente personalizzati tramite l’utilizzo di HTML/CSS/Javascript. Supporto per gli sviluppatori front-end – gli sviluppatori front-end possono utilizzare framework conosciuti (React), backend-for-frontend (GraphQL), o API REST.

– gli sviluppatori front-end possono utilizzare framework conosciuti (React), backend-for-frontend (GraphQL), o API REST. Sicurezza di livello enterprise – massima protezione DDoS (Distributed Denial of Service) e funzionalità WAF (Web Application Firewall).

– massima protezione DDoS (Distributed Denial of Service) e funzionalità WAF (Web Application Firewall). Normative e governance per la protezione dei dati degli utenti – funzionalità native della piattaforma per supportare l’implementazione di normative GDPR e simili, per la protezione dei dati.

– funzionalità native della piattaforma per supportare l’implementazione di normative GDPR e simili, per la protezione dei dati. Resilienza – monitoraggio proattivo delle interruzioni e processi automatizzati di disaster recovery assicurano ai clienti un’elevata disponibilità delle applicazioni.

– monitoraggio proattivo delle interruzioni e processi automatizzati di disaster recovery assicurano ai clienti un’elevata disponibilità delle applicazioni. Autoscaling – si adatta automaticamente in risposta ai picchi di utilizzo.

Oltre alla versione completamente gestita di Liferay Experience Cloud, Liferay offre versioni self-managed o self-hosted, fornendo la flessibilità di scegliere l’infrastruttura che meglio si adatta alle esigenze specifiche delle aziende.