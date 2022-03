Couchbase Mobile 3 semplifica lo sviluppo di applicazioni moderne su dispositivi mobili, desktop e IoT embedded

Couchbase, fornitore di un database moderno per le applicazioni enterprise, presenta Couchbase Mobile 3, una piattaforma dati edge-ready che permette a sviluppatori mobile e architetti edge di realizzare applicazioni moderne e completamente native nel cloud, sull’edge e sui dispositivi mobili e IoT utilizzando linguaggio, framework e piattaforma di loro scelta. Couchbase Mobile 3 introduce per la prima volta nel settore un database embedded di documenti per mobile, desktop e hardware personalizzato con capacità di sincronizzazione integrate. Con le rafforzate opzioni edge di Couchbase Mobile 3, i team di sviluppo possono concentrarsi sulla funzionalità principale delle loro applicazioni senza preoccuparsi di problematiche legate a velocità e connettività.

“I clienti richiedono sempre più spesso funzionalità mobile e edge per soddisfare le esigenze delle moderne applicazioni e i dati devono essere sempre disponibili in modo che l’app funzioni sempre a velocità eccellente,” sottolinea Wayne Carter, vice president of Engineering di Couchbase. “Con Couchbase Mobile 3, abbiamo semplificato lo sviluppo e la gestione di complesse attività di sincronizzazione dei dati. Il nostro primo, moderno database embedded permette ai clienti di costruire facilmente applicazioni dinamiche dal cloud all’edge, sfruttando competenze e codice esistenti.”

Migliorare le capacità mobile ed edge per le applicazioni moderne

Le applicazioni che si affidano esclusivamente ai data center cloud centralizzati per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati sono soggette a latenza e tempi di inattività ogni volta in cui la connettività Internet è lenta o intermittente. Requisiti di alta disponibilità e tempi di risposta inferiori al secondo sono quasi impossibili – o troppo costosi – da soddisfare solo con il cloud computing. Le funzionalità di edge computing di Couchbase Mobile 3 affrontano questi problemi spostando dati e capacità di elaborazione più vicini a dove vengono utilizzati, anche in movimento, rendendo le applicazioni più veloci e resilienti ed eliminando la dipendenza da data center cloud che possono essere distanti.

Con funzionalità offline-first per le applicazioni, Couchbase Mobile 3 garantisce in modo unico l’integrità dei dati, sincronizzandoli automaticamente sull’intera infrastruttura edge e mobile di un’azienda, con o senza connettività Internet. Questo significa che organizzazioni di ogni settore possono sviluppare e distribuire in modo semplice e rapido applicazioni che soddisfano requisiti rigorosi di governance e sicurezza, offrendo al contempo agli utenti un’esperienza eccezionale con applicazioni sempre attive e veloci.

“Il supporto C-API di Couchbase Lite è fondamentale per noi e lo utilizziamo per incorporare Couchbase in tutti i nostri sistemi Synergy, al fine di avere una piattaforma universale su tutti i nostri dispositivi,” afferma Gregory St. Clair, software architect di Arthrex. “La capacità di configurare Sync Gateway in centinaia di ospedali in tutto il mondo attraverso un’intuitiva interfaccia REST ci offre l’abilità fondamentale di gestire rapidamente e facilmente le implementazioni individuali. È un’ulteriore funzionalità molto apprezzata.”

Un altro esempio di applicazione moderna resa possibile da Couchbase è quella utilizzata da una compagnia aerea che può digitalizzare il suo processo di controllo pre-volo incorporando Couchbase Mobile 3 sui tablet per registrare le ispezioni. I dati vengono poi sincronizzati in tempo reale con i tablet dell’equipaggio – anche quando i dispositivi sono scollegati – migliorando l’accuratezza e la sicurezza e garantendo partenze puntuali.

Couchbase Mobile 3 offre una piattaforma unica e universale che permette agli sviluppatori mobili di gestire facilmente e senza soluzione di continuità le implementazioni globali – portando a un’innovazione più veloce attraverso un’ampia varietà di casi d’uso verticali per il massimo uptime di business. I benefici di Couchbase Mobile 3 includono:

● Ubiquità del dispositivo: gli sviluppatori possono incorporare lo storage leggero dei dati direttamente nelle loro applicazioni su quasi tutti i dispositivi edge, IoT o mobili grazie al supporto completo della piattaforma e alla C-API.

● Facilità di utilizzo: l’aggiunta della gestione remota basata su REST supporta grandi applicazioni edge multi-tenant con facilità. I miglioramenti architettonici nelle aree di gestibilità e sicurezza semplificano la configurazione e l’amministrazione in remoto della piattaforma dal cloud all’edge.

● Maggiore flessibilità all’interno di complesse architetture edge: Couchbase può essere eseguito e sincronizzato ovunque: nel cloud, nei data center edge, all’interno di una rete 5G, on-premise e anche sui dispositivi edge, consentendo architetture di edge computing multilivello e gerarchiche che soddisfano qualsiasi requisito di velocità, disponibilità o sicurezza.

Un ecosistema di partner mobili ed edge in crescita

Per aiutare i clienti a sfruttare pienamente la potenza del mobile e dell’edge, Couchbase è certificato su AWS, Verizon, GCP e Azure. Architetture e implementazioni di riferimento sono state sviluppate per AWS Local Zones, AWS Wavelength, AWS Outposts e Verizon 5G Edge. Couchbase è stato anche recentemente certificato “Service Ready” su AWS Outposts.

Couchbase Mobile 3 è già disponibile per il download.