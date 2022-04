Singularity XDR: visibilità e automazione superiori

Singularity XDR di SentinelOne ha ottenuto il 100% di prevenzione, il 100% di detection, la più alta capacità di rilevamento analitico (108/109) e zero ritardi nel rilevamento, dimostrando le proprietà della piattaforma di contrastare in autonomia gli attacchi informatici più sofisticati.

Lo ha reso noto SentinelOne ufficializzando i risultati del quarto ciclo di valutazioni MITRE Engenuity ATT&CK secondo cui SentinelOne è l’unico vendor ad aver ottenuto il massimo punteggio tra le rilevazioni analitiche per tre anni consecutivi.

Il quarto ciclo di MITRE ATT&CK Evaluation ha esaminato le capacità dei vendor di proteggersi dalle tecniche di attacco avanzate, tra cui Wizard Spider e Sandworm. I risultati salienti della valutazione MITRE includono:

100% di prevenzione su tutti i sistemi operativi: I team di security richiedono una tecnologia che tenga il passo con il ritmo rapido con cui operano gli aggressori. SentinelOne Singularity XDR individua il momento preciso in cui si verifica un’attività malevola e intraprende azioni autonome per fermare e rimediare le minacce, il tutto senza intervento umano.

La qualità delle detection analitiche arricchisce il contesto: Non ci sono sufficienti esperti di sicurezza informatica qualificati per affrontare il fenomeno degli attacchi ad ogni singolo alert. SentinelOne Singularity XDR fornisce correlazione e contesto in tempo reale per ridurre al minimo lo stress da allarmi, permettendo agli analisti di security di organizzare i dati in storie e le storie in contesti.

Visibilità completa con zero ritardi nel rilevamento: grazie alla visibilità sull'intero panorama digitale dell'azienda, SentinelOne Singularity XDR ha ottenuto prestazioni superiori senza rallentamenti nella detection, minimizzando il tempo di permanenza dell'attaccante grazie ai processi di automazione.

Semplicità nelle informazioni: SentinelOne Singularity XDR ha sintetizzato due giorni di test in nove alert di console, dimostrando le capacità della piattaforma di correlare, contestualizzare e mitigare gli impatti sul SOC a velocità macchina.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Raj Rajamani, Chief Product Officer di SentinelOne: «La piattaforma Singularity XDR estende i confini della tecnologia autonoma per impedire le moderne minacce informatiche più sofisticate. L’implementazione di soluzioni che mantengono le imprese un passo avanti rispetto agli aggressori e affrontano le minacce in tempo reale è fondamentale per contrastare l’attuale panorama di minacce. Raggiungere il 100% di prevenzione, il 100% di detection, la più alta capacità analitica e zero ritardi di rilevamento nella valutazione MITRE di quest’anno di Wizard Spider e Sandworm, conferma le nostre abilità nel garantire sicurezza autonoma in tutta l’azienda».

SentinelOne è stato uno dei primi vendor di soluzioni di endpoint capace di correlare gli alert interni al prodotto con il MITRE ATT&CK framework, aderendo al test MITRE ATT&CK per i prodotti di endpoint protection e incoraggiando l’adozione del suddetto MITRE ATT&CK framework come nuovo standard di ricerca delle minacce. Come leader nelle valutazioni MITRE ATT&CK per il terzo anno consecutivo, SentinelOne si impegna a fornire contesto arricchito e visibilità immediata sulle minacce all’interno del MITRE framework.