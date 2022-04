Sicurezza digitale: il Borussia Dortmund conferma ESET

ESET e il Borussia Dortmund continuano la loro collaborazione di successo per almeno altre due stagioni. Come negli ultimi tre anni, ESET rimarrà un Champion Partner del BVB.

Il calcio è uno sport in costante evoluzione, dove le tattiche si perfezionano, il gioco si velocizza, si studiano nuove tecniche. Un solo schema resiste ai cambiamenti: l’importanza imprescindibile di una solida difesa. Anche la tecnologia è in continua evoluzione e miglioramento. Con il suo claim “Progress. Protected.” ESET si pone l’obiettivo di proteggere il progresso con i suoi prodotti e servizi di sicurezza informatica. ESET non è solo uno dei principali sponsor del noto club calcistico tedesco, ma è anche un partner di sicurezza IT ed è responsabile della sicurezza dell’infrastruttura IT del BVB.

Come sottolineato fin dale prime battute in una nota ufficiale da Richard Marko, CEO di ESET: «Fin dall’inizio, abbiamo creduto che il Borussia Dortmund fosse una scelta naturale per ESET perché siamo uniti dai valori comuni di impegno, passione, integrità e affidabilità. Dopo tre avvincenti stagioni, la nostra partnership con il Borussia Dortmund si è ulteriormente consolidata e siamo lieti che questa storia di successo possa proseguire per almeno altre due stagioni».

A sua volta, Carsten Cramer, Amministratore Delegato del Borussia Dortmund, ha fatto sapere che: «Siamo molto contenti che la collaborazione tra il Borussia Dortmund ed ESET prosegua. Questo è un incontro di due brand forti e internazionali che si integrano perfettamente. Con grandi campagne per i tifosi, ESET ha ripetutamente valorizzato le ultime tre stagioni e ha portato all’attenzione l’importanza di avvicinare le persone alla sicurezza digitale. Sono convinto che continueremo a realizzare grandi progetti insieme a ESET nelle prossime due stagioni».