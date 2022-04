TIBCO WebFocus “umanizza” la user experience

TIBCO Software ha annunciato la disponibilità di TIBCO WebFOCUS 9.0.0, ricco di nuove potenti funzioni quali TIBCO WebFOCUS Container Edition e un Hub per una user experience totalmente personalizzata, insieme a potenziamenti significativi per TIBCO WebFOCUS Designer.

Queste caratteristiche innovative rafforzano ulteriormente l’esperienza IA/ML (Intelligenza Artificiale/Machine Learning, ndt) per gli utenti business, gli analisti e i progettisti, sfruttando dati e analytics provenienti da tutte le aree dell’azienda.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Mark Palmer, senior vice president engineering di TIBCO: «Dati di valore e algoritmi IA/ML attraversano assolutamente tutti gli angoli di un’organizzazione. L’impiego della visual discovery e di un data management migliorato consente a utilizzatori e sviluppatori di trasformare quei dati grezzi in insight realmente significativi. Questo rilascio realmente rivoluzionario di TIBCO WebFOCUS supporta un’implementazione a container nativa cloud, che comprende l’auto-scaling dinamico per abbattere i costi globali di infrastruttura e del cloud, consentendo ai clienti di pagare unicamente per ciò che utilizzano».

TIBCO WebFOCUS Container Edition, una nuova funzione di WebFOCUS, offre agli utilizzatori una piattaforma completamente scalabile, basata su microservizi, per deployment basati su container. La soluzione semplifica e accelera le implementazioni di Kubernetes per clienti on-premises o basati su qualsiasi tipo di cloud. Con elaborazione on-demand e parallel processing, i clienti possono scalare dinamicamente i propri ambienti ed eseguire in modo simultaneo diversi task, in modo che i job vengano completati più velocemente.

La più recente aggiunta a TIBCO WebFOCUS è l’Hub, che fornisce una user experience reattiva. I clienti oggi possono accedere ai contenuti e ai dati su qualsiasi dispositivo attraverso un workspace e una directory applicativa, semplificando in modo notevole l’accesso ai dati. La visualizzazione offerta dall’Hub dei dati recenti e rilevanti, presenta i contenuti in una schermata home per un accesso significativamente più rapido, aiutando gli utenti a trovare risposta a domande sfidanti e a ricevere insight in tempo reale.

Potenziamenti chiave alle funzioni di TIBCO WebFOCUS Designer comprendono ora la capacità ottimizzata di creare, gestire e presentare insiemi di dati quando si creano contenuti. Sono inoltre disponibili nuove opzioni per potenziare e manipolare i dati quando si creano cruscotti visuali. Gli utenti ora possono creare mappe multi-layer per visualizzare informazioni geografiche su molti campi di geolocalizzazione e molte sorgenti di dati, tutti su una singola mappa per consentire più facilmente comparazioni. All’interno di Designer, le funzioni di data science e machine learning includono insight istantanei, che permettono ai clienti di verificare trend e stagionalità dei cambiamenti in qualsiasi insieme di dati.

Come concluso da Mark Lora, director, Enterprise Data Systems della Taylor University: «Assegniamo centinaia di borse di studio ogni anno, e abbiamo constatato che verificare l’adeguatezza dei candidati alle richieste delle borse di studio rappresenta un processo immane. Con l’aiuto di TIBCO, abbiamo costruito una piattaforma di business intelligence e analytics che ottimizza l’intero processo di confronto, raccomandazione e approvazione e consente all’università di pensare in modo strategico al modo in cui le borse di studio vengono assegnate ogni anno. TIBCO WebFOCUS è una componente fondamentale dell’applicazione e in un anno ci ha aiutato a costruire un Sistema completo di Selezione Elettronica delle Borse di Studio (Electronic Scolarship Selection System, E$3). Siamo lieti di toccare con mano le nuove funzioni di WebFOCUS e tutto ciò che possono offrire».

nuovi potenziamenti di TIBCO WebFOCUS https://www.tibco.com/products/tibco-webfocus.