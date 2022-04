Il gruppo BMW Sceglie Hitachi Vantara per accelerare il passaggio al cloud ibrido

Hitachi Vantara, società di Hitachi dedicata alle infrastrutture digitali, alla gestione e all’analisi dei dati, è stata selezionata come uno dei principali partner strategici del gruppo BMW per l’enterprise cloud storage e per la gestione dei dati aziendali per i prossimi sei anni. Parte del portafoglio EverFlex Hitachi di offerta XaaS, le più recenti soluzioni EverFlex Storage erogate in modalità As-a-Service automatizzeranno e semplificheranno la gestione dell’infrastruttura IT del gruppo BMW per mantenere ulteriormente l’affidabilità delle operazioni mission-critical. Le nuove capacità di gestione dei dati contribuiranno a far progredire il percorso verso il cloud ibrido del gruppo BMW e a consolidare il suo ruolo di leader nell’innovazione e nella sostenibilità.

La crescente domanda a livello mondiale di una produzione più sostenibile e di una mobilità sempre più autonoma ed elettrica richiede alle case automobilistiche di adattare e rendere scalabile la produzione e la relativa infrastruttura IT sottostante per operare in un ambiente sempre più data-driven. Anticipare e soddisfare le nuove richieste di mercato richiederà l’ottimizzazione di tutto, dalla produzione all’esperienza del guidatore, con informazioni guidate dai dati e processi decisionali abilitati dal cloud. Il modello basato su consumo del portafoglio EverFlex di soluzioni infrastrutturali as-a-service riesce a rispondere alle esigenze delle imprese indipendentemente da dove queste si trovino nel loro percorso verso il cloud ibrido. EverFlex consente ad aziende come il gruppo BMW di aumentare o diminuire le esigenze in materia di gestione dei dati e l’infrastruttura digitale in base alle proprie esigenze, permettendo loro di accelerare i processi innovativi e di poter contare su una produzione ad elevata affidabilità. Questa flessibilità aiuterà il gruppo BMW nel percorso verso una mobilità del futuro che sia agile, a impatto zero sul clima, più efficiente e più conveniente.

“Per quasi un decennio, Hitachi ha costantemente fornito servizi di qualità premium a sostegno delle operazioni mission-critical del gruppo BMW. Siamo orgogliosi che il gruppo BMW abbia nuovamente riposto la sua fiducia in noi come partner tecnologico e di servizi per i prossimi sei anni”, ha dichiarato Daniel Dalle Carbonare, Senior Vice President Global Platinum Accounts di Hitachi Vantara. “Con le soluzioni storage più potenti e flessibili del mercato abbinate alle nostre capactità di servizi professionali, non importa quale sviluppo avranno i volumi di dati: il gruppo BMW sarà comunque pronto a gestirli!”

Più performance, meno CO2 Dal 2012 Hitachi Vantara supporta il gruppo BMW con la propria innovativa soluzione di storage as-a-service: l’implementazione dei nuovi servizi consentirà un impatto ambientale decisamente inferiore ed una notevole riduzione del consumo energetico. I cambiamenti introdotti permetteranno di ridurre le emissioni di CO2 e aiuteranno il gruppo BMW a risparmiare sui costi energetici.

Contemporaneamente all’accelerazione nel proprio percorso di adozione del cloud ibrido, il gruppo BMW utilizzerà la gamma di storage aziendale leader di mercato Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) 5600 che è stato riconosciuto come uno dei leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2021 per lo storage primario.

Il portafoglio VSP 5600, con garanzia Hitachi di disponibilità dei dati al 100%, è stato progettato per gestire facilmente analitiche impegnative e carichi di lavoro mission-critical con una latenza estremamente bassa.

Hitachi sosterrà il gruppo BMW in 10 Paesi chiave tra cui Germania, Stati Uniti, Cina, Giappone e Regno Unito.