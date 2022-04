Trend Micro One, piattaforma unificata di cybersecurity

Trend Micro ha annunciato il lancio di Trend Micro One, la piattaforma unificata di cybersecurity con un ecosistema crescente di partner tecnologici che consente ai clienti di comprendere, comunicare e ridurre al meglio il proprio rischio informatico.

Oggi, le organizzazioni combattono su tutti i fronti per difendere dai rischi informatici la propria complessa e crescente superficie di attacco, con l’impegno di team sempre più sotto pressione e di prodotti di sicurezza che operano a silos. L’approccio della piattaforma di sicurezza unificata offre una valutazione continua sul ciclo di vita del rischio e delle minacce attraverso il rilevamento della superficie di attacco, l’analisi del rischio informatico, la mitigazione e la risposta alle minacce.

Ad oggi, i primi partner dell’ecosistema tecnologico Trend Micro One includono: Bit Discovery, Google Cloud, Microsoft, Okta, Palo Alto Networks, ServiceNow, Slack, Qualys, Rapid7, Splunk e Tenable.

Trend Micro One inarrestabile nell’eliminare i gap di sicurezza ovunque si trovino

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Gastone Nencini, Country Manager Trend Micro Italia: «Siamo molto orgogliosi che i partner dell’ecosistema apprezzino il valore dell’integrazione all’interno della nostra piattaforma. Insieme, aiutiamo le imprese a combattere i cybercriminali. Da soli siamo forti, ma uniti saremo inarrestabili nell’aiutare i clienti a eliminare i gap di sicurezza ovunque si trovino, a identificare gli asset più importanti all’interno e all’esterno dell’azienda e ad adottare misure strategiche per ridurli».

Stando a Gartner, : «i vendor stanno acquisendo o sviluppando sempre più queste tecnologie “limitrofe”, integrandole in un’unica piattaforma. I benefici sono realizzati al meglio quando questa integrazione riduce al minimo le console e i piani di configurazione e riutilizza i componenti (ad esempio gli endpoint agent) e le informazioni».

Per Jeremiah Grossman, CEO di Bit Discovery: «Tutti sappiamo che la trasformazione digitale è un requisito essenziale per le aziende nell’era post-pandemia. Ma questo scenario comporta ulteriori rischi: divenire un obiettivo di maggiore interesse per i cybercriminali e avere maggiori difficoltà in termini di visibilità e sicurezza che questi ultimi possono sfruttare. In particolare, l’approccio di Trend Micro si distingue dagli altri grazie alla sua capacità di combinare più vettori di informazioni sui rischi e sulle risorse, compresa la visibilità della superficie di attacco esterna fornita da Bit Discovery. La piattaforma di Trend Micro aiuta i clienti a ottenere rapidamente una comprensione prioritaria e completa della propria superficie di attacco».

Come piattaforma unificata, Trend Micro One offre l’unicità di valutazione dei rischi che i partner dell’ecosistema estendono per renderla la più completa del settore. I clienti comuni beneficiano di una visibilità reale e connessa, di migliori capacità di rilevamento e risposta e di una protezione completa rispetto a tutti i livelli e i sistemi di sicurezza.

Trend Micro One supporta questo approccio consentendo ai clienti di: