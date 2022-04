ERP Infor: migrazione indolore per LMA

LMA, azienda italiana che realizza e produce lavorazioni meccaniche ad altissima precisione per il mondo dell’aeronautica, aveva la necessità di sviluppare un sistema gestionale evoluto che permettesse di ottimizzare tutti i processi produttivi, logistici e finanziari. La soluzione doveva essere inoltre in grado di gestire la pianificazione della produzione per determinare in modo accurato e affidabile la redditività.

Fondata nel 1970 da Giuseppe Boscolo, LMA è oggi guidata dalla seconda generazione rappresentata da Cristina e Fulvio Boscolo ed è considerata un punto di riferimento per importanti clienti nazionali e internazionali, sia in ambito civile che in ambito militare.

Per supportare le esigenze di crescita ed espansione in nuovi mercati, LMA ha deciso di affidarsi ad ally Consulting per il progetto di implementazione della soluzione ERP Infor CloudSuite Industrial, riconoscendo il valore di un gruppo solido come Infor che investe costantemente in ricerca e innovazione per offrire soluzioni specifiche per i settori verticali.

Come sottolineato in un nota ufficiale alla stampa da Silvio Borletto, ICT Manager di LMA: «L’azienda lavorava con un gestionale in uso da 20 anni che non era più in grado di supportare la crescita che stavamo vivendo. Scegliere una soluzione internazionale come Infor CloudSuite Industrial, un ERP evoluto con uno schedulatore integrato e molte funzionalità standard attivabili, si è rivelata la scelta giusta e adeguata alle necessità di LMA».

Passaggio senza contraccolpi per LMA

Il progetto è iniziato a maggio 2019 con la definizione dei requisiti e il mapping della soluzione, per raggiungere il go-live a gennaio 2020. Come aggiunto da Borletto: «L’azienda non ha subito nessun contraccolpo nei processi di acquisto e fatturazione e nell’operatività: il frutto di un perfetto lavoro di squadra tra i consulenti di ally Consulting e il team di LMA, che ha saputo cogliere il valore dell’innovazione rendendosi subito proattivo al cambiamento».

I benefici maggiori in ambito operations

La possibilità di attingere a tutte le informazioni di produzione e gestirle con l’attivazione di un MRP evoluto ha portato un grande cambiamento nella politica degli acquisti fornendo una perfetta fotografia dei fabbisogni, che in precedenza era molto frammentata, con la generazione di un flusso organizzato per ogni business unit.

Oggi il management dispone di informazioni aggiornate in tempo reale, come ad esempio il carico macchina in un semestre e il controllo dell’avanzamento di produzione, con un conseguente risparmio di ore e risorse oltre a ridotti margini di errore. Nell’ambito aeronautico un altro elemento di grande rilevanza è la tracciabilità e l’importanza di realizzare i prodotti riconducendoli a unico lotto di materiale; grazie all’ERP, questa funzione è stata integrata all’interno del sistema semplificando e rafforzando la qualità del servizio dell’azienda verso i committenti.

Con Infor CloudSuite Industrial, LMA ha raggiunto una coerenza del processo dei dati verso l’ambiente esterno, grazie alla congruenza degli stessi in tutte le loro evoluzioni. Ora l’azienda opera per processi e non più per aree a sé stanti.

Approvvigionamento, produzione, integrazione delle macchine al MES, tracciabilità, qualità, gestione documentale, contabilità sono tutte le aree sulle quali ally Consulting ha operato per supportare l’obiettivo di digitalizzazione e automazione di LMA. I prossimi passi del processo di evoluzione digitale, che LMA con il supporto di ally Consulting sta valutando, riguarderanno l’attivazione di nuove funzioni ERP con un sistema di schedulazione e il modulo di qualità.

Per Silvio Borletto: «La collaborazione con ally Consulting è stata per noi un incontro vincente. La condivisione di valori, la disponibilità, la concretezza nel rispettare i tempi e la competenza nel trasferire e formare tutti i key-users e end-users ci hanno messo in condizioni di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti e di proseguire insieme con l’implementazione di altre attività. Essere in prima linea è l’essenza di LMA. Sempre. Un nuovo modo di guardare alla produzione industriale. Smart production, Smart Service, Smart Energy sono i tre pilastri dell’Industria 4.0, un focus importante di LMA da diversi anni a questa parte. Ottimizzazione dei processi, dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, per creare nuove imprese e aumentare l’efficienza produttiva».

Secondo Paolo Aversa, Managing Director di ally Consulting: «L’incontro con LMA è stata per il nostro team una sfida importante e di grande soddisfazione. La chiarezza espressa dall’azienda sugli obiettivi da raggiungere entro un tempo definito, la competenza delle risorse umane interne dedicate al progetto, l’apertura al cambiamento e la visione di riorganizzazione che la proprietà ha manifestato fin dai primi incontri sono stati elementi che da subito hanno creato un ambiente ideale nel quale operare. Siamo entusiasti dei risultati sino ad ora acquisiti e soprattutto della rinnovata fiducia per il proseguimento delle attività di sviluppo nelle quali siamo impegnati».

Infine, come dichiarato da Bruno Pagani, General Manager, Infor Italia: «Siamo orgogliosi di affiancare LMA in un percorso di digital transformation. La focalizzazione su mercati verticali ci permette di offrire suite specifiche per il settore, in grado di rispondere agli obiettivi ambiziosi e alle esigenze dell’Aerospace & Defence. L’approccio innovativo di ally Consulting e la nostra offerta tecnologica rappresentano la perfetta combinazione per portare innovazione in LMA e contribuire ad accrescere la competitività nel mercato odierno».