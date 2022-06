Vivisol sceglie la digital experience di Liferay

Vivisol, azienda di ampio respiro internazionale parte del Gruppo SOL – la cui capogruppo SOL Spa è quotata alla Borsa di Milano dal 1998 – ha scelto la piattaforma di “digital experience” di Liferay per supportare un ambizioso processo di trasformazione digitale volto ad offrire la miglior esperienza digitale ai propri pazienti e clienti. Fondamentale per il progetto la regia di Open Reply, partner di Liferay in numerosi settori, nella progettazione e creazione di customer experience personalizzate attraverso la piattaforma Liferay DXP.

Vivisol nasce nel 1986 e supporta ogni giorno oltre 550.000 pazienti nel mondo, erogando prestazioni sanitarie e terapie ad alta complessità tecnologica tramite un team composto da più di 2.000 tra tecnici specializzati e operatori sanitari, in 18 Paesi in Europa ma anche in Brasile, Turchia e Cina.

Per rispondere al meglio ai propri clienti e partner, Vivisol ha dunque deciso di affidarsi alla piattaforma Liferay DXP, ospitata nativamente su Liferay DXP Cloud, per la realizzazione della nuova piattaforma aziendale di portali, che comprende i siti istituzionali della società ma anche una serie di portali self-service attraverso i quali pazienti, medici e il sistema sanitario hanno modo di accedere per controllare le terapie e gestire i servizi, ma anche per poter prenotare prestazioni e acquistare prodotti.

La prima fase del progetto si è concretizzata con la “messa online” dei siti web di carattere informativo, sia corporate che delle società Vivisol presenti sul territorio italiano ed all’estero. È stato anche rilasciato sul web il portale dei clienti al quale i pazienti Vivisol potranno accedere per monitorare i parametri della propria terapia, lo stato delle attività e interagire direttamente con il centro clinico remoto Vivisol grazie al team di supporto pazienti di riferimento.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Giulio Fumagalli Romario, Presidente di Vivisol: «Abbiamo scelto Liferay come tecnologia perché sapevamo bene che le potenzialità della DXP, unite all’esperienza di Open Reply, avrebbero potuto aiutarci ad accelerare il nostro progetto di trasformazione digitale, sviluppando una piattaforma in grado di rispondere alle necessità di comunicazione e trasparenza di Vivisol nei confronti di tutti i portatori di interesse interni ed esterni all’azienda».

Come commentato da Andrea Diazzi, Director, Channel Sales EMEA di Liferay: «Siamo molto orgogliosi di aver supportato questo importante progetto di trasformazione digitale avviato da Vivisol e di aver contribuito, con la nostra piattaforma, a fornire la miglior esperienza possibile digitale ai pazienti che ogni giorno devono affrontare particolari cure e interagire quindi proficuamente con il personale Vivisol per ricevere le prestazioni necessarie. Con il supporto del nostro partner Open Reply abbiamo sviluppato un progetto altamente personalizzato volto a trasformare le relazioni e renderle efficaci ed efficienti».

Infine, secondo Nicola Scarmozzino, Partner di Open Reply: «Per Open Reply, aver preso parte alla prima fase di questo progetto di Digital Transformation al fianco di Vivisol è motivo di grande orgoglio. Abbiamo contribuito a dotare il sito della country “Italia” di un’Area Riservata migliorata sia nelle funzionalità che nella user experience, con un portale che consente a pazienti, medici e istituzioni di avere accesso a tutte le informazioni sulla propria terapia e di gestire i propri servizi. Questo traguardo è il primo di una serie di step che nei prossimi mesi porteranno Vivisol a migliorare sempre più l’esperienza digitale dei propri Clienti, sia in Italia che su diverse country world wide, grazie al supporto del nostro Team e all’efficace collaborazione con Liferay».