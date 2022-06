Cepsa automatizza l’IT con Red Hat per migliorare la propria efficienza operativ

Red Hat, principale fornitore mondiale di soluzioni open source di livello enterprise, ha annunciato che Cepsa, azienda globale del settore energetico e chimico, ha adottato una strategia di automazione IT per innovare più velocemente e snellire le operazioni. In collaborazione con Red Hat Consulting, Cepsa ha implementato Red Hat Ansible Automation Platform ed è riuscita ad aumentare l’efficienza operativa del 35%, ridurre i tempi di risposta IT fino al 15% e liberare più di 6.000 ore di lavoro precedentemente dedicate a compiti IT ripetitivi per attività più strategiche.

Azienda leader a livello internazionale impegnata nella mobilità e nell’energia sostenibile, Cepsa vanta una forte competenza tecnica e oltre 90 anni di storia, oltre a un’attività globale nel settore

chimico con posizioni di leadership a livello mondiale e un piano verde progressivo. Recentemente, l’azienda ha presentato la sua strategia per il 2030, “Positive Motion”, proiettando la sua ambizione di diventare leader nella mobilità sostenibile, nei biocarburanti e nell’idrogeno verde in Spagna e Portogallo e un punto di riferimento fondamentale nella transizione energetica. Cepsa mette i clienti al centro della propria attività e collaborerà con loro per aiutarli a progettare e realizzare i loro sforzi di decarbonizzazione.

Con l’impegno costante di migliorare l’efficienza e fornire un servizio migliore ai propri dipendenti, partner e consumatori finali, Cepsa ha rafforzato la sua strategia di trasformazione digitale nel 2019 creando una piattaforma cloud ibrida con Red Hat OpenShift volta a facilitare l’implementazione di servizi digitali con maggiore velocità e agilità.

L’azienda ha iniziato il suo viaggio nell’automazione eseguendo un progetto pilota e ne ha rapidamente compreso i vantaggi operativi. Utilizzando Ansible Automation Platform, Cepsa ha automatizzato la propria infrastruttura, compresi sistemi operativi, server, storage e virtualizzazione. L’automazione IT è diventata essenziale per l’esecuzione delle credenziali e delle funzioni di sicurezza, poiché le nuove politiche di cybersecurity richiedono all’azienda di mantenere i sistemi aggiornati con maggiore frequenza. Inoltre, è stata in grado di implementare azioni preimpostate con Ansible Automation Platform in modo che, in caso di incidente, i team possano riavviare i server, riducendo al minimo i tempi di inattività e l’impatto sui clienti. Attualmente Cepsa gestisce più di 400 processi automatizzati, con l’obiettivo di svilupparne altri nei prossimi anni.

Un progetto di automazione cruciale per Cepsa è stata la migrazione della piattaforma SAP on-premise a SAP S/4 HANA nel cloud AWS. Ansible Automation Platform ha permesso a Cepsa di automatizzare i processi che potevano essere ripetuti, riducendo il margine di errore causato dalle attività manuali. In due mesi, Cepsa ha migrato più di 60 server dall’on-premise al cloud pubblico.

Per Cepsa, come per un numero crescente di organizzazioni, l’automazione non è solo una tecnologia, ma anche una mentalità. Il gruppo ha collaborato con Red Hat Consulting per stabilire una strategia di automazione su misura per tutta l’organizzazione e ha introdotto le metodologie DevOps per contribuire a un cambiamento culturale. Cepsa ha poi lavorato con i suoi team per diffondere una cultura dell’automazione, aiutarli a comprenderne i vantaggi e promuovere una maggiore collaborazione.

Grazie a questo passaggio, il reparto IT di Cepsa può ora lavorare in modo più indipendente per automatizzare le attività, investire più tempo in progetti innovativi di maggior valore commerciale per i clienti e ridurre i tempi di risposta dell’IT fino al 15%. Anche i partner, come le stazioni di servizio, beneficiano di una risoluzione più rapida dei problemi; ad esempio, le password possono ora essere reimpostate in cinque minuti, mentre prima il tempo di attesa poteva superare i 30 minuti.

“Cepsa è un esempio eccellente del potenziale di trasformazione digitale nel settore dell’energia e non solo: utilizza la tecnologia per fornire nuove innovazioni più velocemente e, cosa altrettanto importante, per rafforzare le modalità di lavoro agile e la cultura dell’automazione che consentiranno loro di offrire ancora di più ai propri clienti e partner. Siamo entusiasti di collaborare con loro per contribuire a questa trasformazione”, commenta Julia Bernal, country manager, Spagna e Portogallo, Red Hat.

“Red Hat è un partner strategico per Cepsa”, aggiunge Francisco José Martín Pérez, responsabile dell’automazione in Cepsa. “Abbiamo ottenuto una maggiore efficienza economica e operativa. Utilizziamo la tecnologia e la ricerca per essere più competitivi, ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza e la qualità dei nostri prodotti, e Red Hat è stata determinante nell’aiutarci a generare valore dall’automazione IT.”