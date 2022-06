Focus sul content service per Kyocera

Kyocera Document Solutions Italia, specialista nelle soluzioni documentali per l’ufficio, prosegue la sua spinta all’innovazione in ambito Enterprise Content Management (ECM) presentando una nuova piattaforma di content service che individua, elabora, archivia e condivide in modo sicuro le informazioni in tempi rapidi.

La nuova era del lavoro ha posto nuove sfide ai business leader di tutti i settori. Le convinzioni radicate sul concetto fondamentale di luogo di lavoro sono state messe in discussione, e le modalità, gli spazi e i tempi del lavoro hanno continuato a evolversi a un ritmo accelerato.

Molte organizzazioni si sono trovate ad affrontare ostacoli significativi in relazione alle loro informazioni, che non erano né completamente fisiche né digitali, ma venivano gestite con un approccio ibrido spesso improvvisato. È in questo contesto che Kyocera Document Solutions, combinando la vasta esperienza nel settore delle soluzioni documentali con tecnologie all’avanguardia, ha sviluppato la nuova piattaforma di content service (CSP) Kyocera Enterprise Information Manager (KEIM), una soluzione che si integra perfettamente con gli ERP e ambienti esistenti nelle aziende e, nel contempo, soddisfa le necessità di diverse tipologie di società strutturando flussi di lavoro per i differenti department aziendali. KEIM tiene sotto controllo le informazioni multiformato, trasformando i dati da un ostacolo in un punto di forza dell’organizzazione.

La piattaforma di content service, facile da usare ma estremamente potente, è la soluzione perfetta per le aziende che desiderano accelerare la loro trasformazione digitale, in quanto permette di dare una forma e un ordine definiti alle loro informazioni e, allo stesso tempo, di porre le basi per lo sviluppo del lavoro flessibile. Kyocera Enterprise Information Manager può essere installato senza soluzione di continuità on-premises o in un’architettura di lavoro ibrida ed è compatibile con tutte le principali piattaforme Cloud (Azure, GCP, AWS). Inoltre, può gestire tutti i tipi di informazioni – documenti, video, immagini e dati grezzi – ed è accessibile tramite PC, laptop, tablet e dispositivi mobili.

KEIM segna un ulteriore passo nell’Enterprise Content Management

KEIM viene fornito con template di best practice per i professionisti in aree come la contabilità fornitori e le risorse umane (HR) e offre altre caratteristiche chiave come la sofisticata ricerca full text, il word tagging e la possibilità di effettuare controlli incrociati con altri database all’interno di un’organizzazione. Inoltre, l’intuitiva interfaccia utente di KEIM elimina qualsiasi complessità.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Daniel Kwiatkowski, Business Development Manager di Kyocera Document Solutions Europe B.V.: «Doversi destreggiare tra il fisico (interazioni faccia a faccia e documenti cartacei) e il digitale (riunioni online e dati digitali) ha colto molte aziende impreparate e le ha messe di fronte a grandi limiti da superare. Kyocera Enterprise Information Manager è stato progettato per far lavorare questi due mondi in armonia».

I documenti fisici continuano a sovraccaricare le aziende, prosciugano le risorse finanziarie e occupano prezioso spazio fisico. Inoltre, la natura stessa della carta limita l’efficienza che l’elaborazione e archiviazione digitale garantirebbe.

Come aggiunto da Kwiatkowski: «KEIM segna un ulteriore passo della strategia Kyocera nell’ambito dell’Enterprise Content Management (ECM). La capacità di trovare, elaborare e condividere rapidamente e in modo sicuro le informazioni con i colleghi in diverse sedi è vitale in questa nuova era del lavoro. KEIM è una soluzione completa pronta a introdurre nuova flessibilità nei flussi di lavoro, migliorando al contempo la sicurezza generale dei dati».

Nel mezzo di un’enorme disruption tecnologica, Kyocera Document Solutions ha fatto una scelta a favore della funzionalità piuttosto che della complessità. L’opzione di ricerca di KEIM, simile a quella di Google, permette di recuperare rapidamente le informazioni. Il suo approccio alla sicurezza roll-based assicura che gli utenti gestiscano tutte le informazioni in linea con i più recenti requisiti di conformità. Infine, KEIM offre opzioni di archiviazione mista per le aziende che hanno bisogno di avere alcuni documenti, come i contratti legali, in forma fisica a portata di mano.

Come concluso da Kwiatkowski: «Il valore di Kyocera Enterprise Information Manager sta nella sua versatilità. È uno strumento che è stato progettato per adattarsi a esigenze mutevoli, affrontare nuove sfide e crescere insieme al vostro business. Senza limiti».