Cornerstone si accorda per acquisire SumTotal

Cornerstone OnDemand , fornitore di soluzioni cloud per la gestione dei talenti, controllata da Cleartake Capital Group, annuncia di avere siglato un accordo definitivo con Skillsoft per l’acquisizione di SumTotal.

La transazione per far suo il fornitore di soluzioni software as-a-service per la gestione della formazione e del capitale umano per clienti in settori complessi e altamente regolamentati dovrebbe essere finalizzata nella seconda metà del 2022 in funzione dell’approvazione degli enti regolatori e altre condizioni.

Con l’aggiunta di SumTotal, Cornerstone sarà idealmente posizionata per aiutare un maggior numero di clienti eterogenei a sviluppare le skill del futuro, ingaggiare e sviluppare le loro persone e ottimizzare la gestione dei talenti e l’agilità del business. L’azienda che nascerà dall’acquisizione potrà offrire un portfolio più ampio e differenziato di soluzioni per la formazione, la gestione dei talenti e la crescita professionale delle persone grazie a una più vasta esperienza verticale, maggiori risorse finanziarie e una visione condivisa del futuro del lavoro.

L’annuncio segue di poco la recente acquisizione di EdCast , parte della strategia tesa a creare una piattaforma aperta per lo sviluppo, la crescita e la mobilità delle persone.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Himanshu Palsule, CEO di Cornerstone: «Oggi è un giorno importante per i nostri team, i nostri clienti e il nostro settore. SumTotal e Cornerstone condividono la stessa passione per la crescita e lo sviluppo delle persone. L’esperienza di SumTotal, in particolare nei mercati verticali, rappresenta il complemento ideale per Cornerstone. Grazie all’esteso portfolio di soluzioni Cornerstone e al nostro approccio agnostico all’innovazione, potremo offrire ai clienti SumTotal ancora più opzioni. Insieme, proseguiremo la nostra missione di aiutare le organizzazioni e le loro persone a sviluppare competenze a prova di futuro, a sviluppare la carriera in modo flessibile e ottenere un successo condiviso».

Per Prashant Mehrotra, Partner, e Paul Huber, Managing Director di Clearlake: «L’acquisizione di SumTotal conferma l’idea di crescita che abbiamo pensato per Cornerstone come fornitore leader di piattaforme SaaS per il talent management. Siamo felici di continuare a far crescere la reputazione di Cornerstone come fornitore di soluzioni software innovative mediante acquisizioni e crescita organica. Questa acquisizione rappresenta un’incredibile opportunità per Cornerstone di offrire ancora più valore a clienti e dipendenti nonché, grazie al nostro approccio O.P.S., di crescita e creazione di valore per l’azienda».

Cornerstone fa sapere che continuerà a innovare i propri prodotti, tecnologie e servizi con un impegno assoluto nei confronti del successo dei clienti e la proposta di opzioni il più possibile flessibili per il supporto della trasformazione delle skill, l’esperienza delle persone e la gestione dei talenti di una base di clienti sempre più ampia.