UnipolSai Assicurazioni rinnova la collaborazione con Centro Computer

Centro Computer, società del Gruppo Project specializzata in tecnologie, servizi e soluzioni IT per le aziende, ha assistito UnipolSai Assicurazioni nel progetto di ottimizzazione della distribuzione dei contenuti video, in collaborazione con Kollective Technology.

UnipolSai Assicurazioni è una compagnia assicurativa italiana parte del Gruppo Unipol che vanta 17 milioni di clienti ed opera con oltre 11 mila dipendenti. Forte di 2.532 agenzie assicurative e 5.401 subagenzie distribuite sull’intero territorio nazionale, costituisce la più grande rete di agenzie d’Italia.

Cliente storico di Centro Computer, con una collaborazione che li vede affiancati da oltre trent’anni, UnipolSai durante il lockdown ha avuto l’esigenza di utilizzare nuovi servizi di Unified Communications and Collaboration per ottimizzare la comunicazione con i propri dipendenti, optando per l’adozione di Microsoft 365 e Microsoft Teams come soluzione per le video conferenze.

Contestualmente è maturata la necessità di ricorrere a Teams Live Events per poter comunicare puntualmente e direttamente con gli oltre 11 mila dipendenti del Gruppo. L’esigenza era quella di minimizzare il carico sui sistemi di comunicazione interni, riducendo l’utilizzo della larghezza di banda, producendo un impatto minimo sull’infrastruttura aziendale e ottimizzando la user experience con una soluzione agentless.

I consulenti di Centro Computer hanno proposto a UnipolSai l’implementazione di ECDN (Enterprise Content Delivery Network), soluzione di peering nativamente integrata nella Suite Microsoft 365 che consente di rendere scalabili le comunicazioni basate su video in tutta la rete, permettendo di raggiungere il 100% della distribuzione con un utilizzo minimo della larghezza di banda, offerta dal partner Kollective Technology.

A UnipolSai è stata messa a disposizione per alcuni mesi la versione full trial di ECDN, in modo che ne potesse verificare direttamente la facilità e rapidità di implementazione, le eccezionali funzionalità di risparmio di banda e le avanzate caratteristiche di gestione e reportistica. Fattori che dopo il periodo di test, hanno portato l’azienda a optare per l’adozione della soluzione.

ECDN è stato implementato direttamente sul Cloud 365 in pochi minuti e centralmente, così come la configurazione lato network è stata effettuata velocemente grazie alla Group policy dell’azienda.

L’adozione di ECDN ha permesso di utilizzare Teams Live Event come unico strumento per la comunicazione broadcast aziendale, aumentando il numero delle comunicazioni e riducendo la banda utilizzata di oltre 80%.

Inoltre, la user experience si è rivelata estremamente soddisfacente ed è in costante aumento l’utilizzo della soluzione da parte dei vari dipartimenti del Gruppo che la scelgono come strumento preferenziale di comunicazione con i propri team di lavoro.

“Era fondamentale per Centro Computer riuscire a rispondere alla richiesta di questo storico cliente con una soluzione agile e all’avanguardia – racconta Walter Sau, Funzionario Commerciale di Centro Computer – Gruppo Project. – Non abbiamo avuto dubbi nel proporre ECDN che rappresenta un plus nella nostra offerta di soluzioni di collaboration per le grandi aziende”.

“L’hybrid workplace impone strumenti di collaborazione evoluti e a basso impatto sull’infrastruttura. Aziende delle dimensioni di UnipolSai Assicurazioni necessitano di performance di altissima qualità nei collegamenti – aggiunge Roberto Vicenzi, Amministratore Delegato e Digital Innovation Manager di Centro Computer – Gruppo Project. – Siamo fortemente specializzati in soluzioni per la Unified Communications and Collaboration basate su Microsoft Teams e la soluzione di Kollective Technology ci permette di soddisfare le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione”.

La sinergia che si è creata tra Centro Computer e Kollective Technology, grazie alla collaborazione su diversi casi di successo di cui Unipol è un significativo esempio, ha dato vita a una specializzazione condivisa che permette alle due aziende di operare con grande competenza e reciproca soddisfazione professionale.