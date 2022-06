Il Gruppo Lutech acquisisce Certimeter Group

Il Gruppo Lutech, azienda attiva nei servizi e soluzioni IT, ha annunciato l’acquisizione di Certimeter Group, composto dalle società Certimeter e Netatlas.

Certimeter group si propone come partner d’eccellenza nella consulenza informatica specializzato nella realizzazione di soluzioni, prodotti e servizi IT. In particolare, la collaborazione tra Lutech e Certimeter Group nasce dalla volontà di ampliare il rispettivo raggio d’azione integrando i servizi attuali di Lutech con le competenze distintive di Certimeter Group nella progettazione e realizzazione di prodotti e servizi informatici di Software Development, Cyber Security, Collaboration, Business Intelligence, Machine Learning, Big Data & Analytics e tecnologie Salesforce.

“L’ingresso di Certimeter Group nel Gruppo Lutech rappresenta un ulteriore passo in avanti per l’intero Gruppo. L’operazione contribuirà a dare valore aggiunto alle aziende clienti e permetterà di integrare le best practice di Lutech con la competenza e la professionalità di Certimeter, incrementando la quantità e la qualità dei servizi offerti” ha affermato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech.

Negli ultimi anni Certimeter Group è diventato uno dei principali punti di riferimento europei nella Digital Evolution. Da sempre impegnato in un continuo processo di ricerca e innovazione, Certimer Group eroga servizi e realizza prodotti ICT creando valore all’interno delle aziende Clienti.

L’Amministratore Delegato, Valeria Rappazzo, conferma: “Si tratta di un’unione strategica che ha come obbiettivo crescita e sviluppo organizzativo e che punta a un nuovo processo di ricerca e innovazione per supportare al meglio e dare valore al business delle aziende Clienti.”