H&M Group sceglie il cloud di Google

Google Cloud ha annunciato una nuova partnership con il retailer globale di moda H&M Group. L’alleanza vedrà la multinazionale svedese sfruttare le ampie capacità di analisi dei dati e l’infrastruttura globale sicura e sostenibile di Google Cloud per migliorare ulteriormente la propria customer experience e l’abilitazione della supply chain.

Google Cloud collaborerà con H&M Group per sviluppare una dorsale di dati aziendali che comprenderà una piattaforma dati core, dati di prodotto e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML). Verrà inoltre prevista anche la creazione di un nuovo data mesh per rendere qualsiasi tipo di dato ed evento ancora più accessibile e da più fonti, tra cui i negozi, l’online, l’ecosistema dei brand e dei fornitori.

Con lo sviluppo della partnership, tutto questo si tradurrà in una maggiore ottimizzazione delle supply chain interne, nonché in customer experience di nuova generazione attraverso una varietà di canali di vendita, dai negozi fisici all’e-commerce. Inoltre, questa collaborazione consentirà di sviluppare ulteriormente le capacità di data science e AI in tutte le attività di H&M Group.

“H&M Group vanta una lunga storia di innovazione in tutti i suoi brand e ha l’obiettivo costante di costruire relazioni significative con i propri clienti. Stiamo accelerando ulteriormente la digitalizzazione perché crediamo in una crescita sostenibile alimentata da analitiche e tecnologie avanzate. Sono, quindi, felice di dichiarare che abbiamo trovato un fornitore in grado di soddisfare le nostre esigenze”, ha affermato Alan Boehme, Chief Technology Officer di H&M Group.

“Siamo lieti di annunciare questa partnership e non vediamo l’ora di lavorare con H&M Group per creare nuove ed entusiasmanti esperienze per i clienti, sia in negozio che online”, ha concluso Eva Fors, Managing Director Google Cloud Nordic Region. “Ammiriamo l’impegno di H&M Group per l’innovazione e siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso insieme”.