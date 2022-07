Peoplelink e lo sviluppo sostenibile nel mondo delle HR

La sostenibilità ambientale è finalmente diventata uno dei cardini intorno a cui si muove la società odierna e, di conseguenza, anche il mondo del business. Le imprese oggi cercano soluzioni per ottimizzare i loro processi e, contemporaneamente, ridurre le emissioni nocive, lo sfruttamento delle materie prime, l’utilizzo di energie non provenienti da fonti rinnovabili.

Spesso non si pensa al fatto che anche le attività connesse alle Human Resource hanno un impatto sulla sostenibilità di un’azienda. Per questo anche l’amministrazione del personale deve seguire principi ecologici.

Peoplelink si occupa di sviluppo di software per la gestione delle risorse umane aziendali e le sue soluzioni sono pensate per migliorare le attività quotidiane sia dei responsabili HR che di tutti i dipendenti, ma anche per far fare un passo avanti alle imprese nel cammino verso la più ampia ecosostenibilità.

La tutela dell’ambiente, però, è anche parte della mission di Peoplelink, infatti l’azienda adotta metodologie per minimizzare il suo impatto ambientale.

Le strategie green di Peoplelink

Fin dalla sua nascita, Peoplelink ha implementato costantemente metodi che hanno aumentato gradualmente la sostenibilità dei processi aziendali.

Oggi questa impresa, a pochi passi da Milano, adotta strategie green che migliorano sia il futuro del nostro pianeta sia il presente dei dipendenti. Nello specifico, gli interventi che mette in campo riguardano: l’eliminazione della carta, l’utilizzo di materiali sostenibili, la compensazione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Da tempo tutto il materiale di marketing e comunicazione di Peoplelink è messo a disposizione dei dipendenti e dei clienti unicamente in formato digitale. Non viene più utilizzata carta per stampare brochure, dépliant, schede informative e ogni altro tipo di documentazione.

Per le comunicazioni interne vengono utilizzati una bacheca digitale ed un digital workplace. Questi due strumenti rendono più semplice ed efficace il passaggio delle informazioni tra colleghi, responsabili e partner esterni.

Peoplelink ha pensato anche a rendere più ecologico il materiale hardware che propone ai clienti, inserendo nella propria gamma prodotti dispositivi realizzati con materiali sostenibili, ad esempio il bambù, e materie prime derivanti dai processi di riciclo. Con questi materiali vengono realizzati badge, cover per i device di rilevazione presenze o controllo accessi e tutti quegli oggetti fisici associati ai software per le risorse umane forniti dall’impresa.

Ma l’impegno ecosostenibile non finisce qui.

Un’altra attività green messa in campo è la destinazione del 5% del prezzo d’acquisto di ogni prodotto ecosostenibile per l’acquisto di nuovi alberi.

Anche le emissioni generate dalle spedizioni vengono prese in considerazione da Peoplelink, infatti ha scelto come suo unico corriere DHL, per via dell’opzione “GO Green” che garantisce la riduzione delle emissioni o, in alternativa, la compensazione di quanto immesso nell’aria dai veicoli.

Cosa fa Peoplelink per rendere più sostenibili le aziende clienti?

Peoplelink promuove la minimizzazione dell’uso della carta nei processi aziendali attraverso la proposta di software per HR management efficienti, che eliminano la necessità di stampare e far passare fogli da un ufficio all’altro.

La suite HR di Peoplelink fornisce alle aziende diverse possibilità per eliminare la carta dalle scrivanie. Questo risultato viene ottenuto grazie alla digitalizzazione documentale e dei processi di consultazione, validazione e di analisi.

Il mondo aziendale che promuove Peoplelink attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali è descrivibile attraverso il termine “full paperless”. Quindi l’obiettivo è quello di mostrare alle aziende come sia possibile creare un business paper-free performante quanto ecologico.

Per incentivare questo modello ha creato l’HR Paperless Pack, un progetto grazie al quale l’acquisto di alcuni software si traduce immediatamente in un contributo utile a piantare nuovi alberi.

Questa iniziativa è resa ancora più concreta e sicura dalla collaborazione tra Peoplelink e Treedom, piattaforma che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che si contribuisce a realizzare.

I numeri e la vastità d’azione di Treedom fanno capire quanto sia autorevole questo partner per un progetto green: più di 3 milioni di alberi (corrispondenti a più di 800.000 tonnellate di CO2 assorbita) piantati in Italia, Africa, America Latina e Asia, che hanno aiutato sia all’ambiente sia lo sviluppo delle comunità rurali dei vari paesi del mondo.

Coinvolgere le persone in questa attività per Peoplelink è diventato un modo per sensibilizzare e creare un legame con i clienti che va oltre la riconosciuta professionalità nello sviluppo e nella gestione di software e servizi HR all’avanguardia.

Attraverso le soluzioni digitali che mirano alla minimizzazione dell’uso della carta, e a tutte le iniziative utilizzate internamente e proposte all’esterno, Peoplelink sta dimostrando come sia possibile far avanzare la gestione delle risorse umane avendo sempre più attenzione nei confronti del nostro, unico, pianeta.