OpenText presenta tre nuove soluzioni su Salesforce AppExchange

OpenText ha aggiunto di tre nuove soluzioni su Salesforce AppExchange, portando così a sei il numero totale, per consentire a clienti di qualsiasi dimensione di beneficiare della governance, produttività ed efficienza offerte dalla piattaforma di servizi di contenuto OpenText.

Il lancio include anche OpenText Core Content, una piattaforma di content services che i clienti possono sfruttare per gestire efficacemente i propri contenuti. Inoltre, anche OpenText Media Management (OTMM) e OpenText Documentum sono ora disponibili su AppExchange, offrendo agli attuali clienti di OpenText nuove opportunità per connettersi a Salesforce.

“Grazie all’ampliamento della nostra offerta su AppExchange, le aziende possono gestire in modo strategico le relazioni con i clienti e connettersi con un numero ancora più elevato di soluzioni OpenText, così da migliorare la gestione dei clienti e la customer experience basate sulle informazioni”, ha affermato Ted Harrison, Executive Vice President, Enterprise Sales di OpenText. “L’aggiunta di queste tre soluzioni offre ai clienti l’accesso a una delle gamme più complete di soluzioni di content management”.

OpenText Core Content aiuta le aziende a gestire le informazioni grazie a una solida piattaforma SaaS che si integra con applicazioni come Salesforce per ottimizzare il lavoro moderno. Core Content offre agli utenti un modello di workspace intuitivo che garantisce che il contenuto giusto sia presentato alle persone giuste quando ne hanno bisogno, contribuendo a promuovere maggiore produttività dei dipendenti, processi accelerati e una governance migliorata.

Tra le soluzioni OpenText ora disponibili su Salesforce AppExchange:

· OpenText Media Management per Salesforce, che offre facile accesso alle risorse multimediali direttamente dalla piattaforma di CRM. OTMM contribuisce ad aumentare la produttività e l’efficienza per tutti i team di vendita e assistenza, mantenendo al contempo l’esperienza complessiva del brand.

· OpenText Documentum per Salesforce, una soluzione enterprise per la condivisione e la gestione di documenti e contenuti, che consente agli utenti di accedere a preziose informazioni già gestite nell’ambiente sicuro di Documentum direttamente da Salesforce, per semplificare e accelerare il processo decisionale.

“OpenText e la sua suite di soluzioni per l’information management continuano a rappresentare un’integrazione apprezzata ad AppExchange, poiché aiutano i clienti a semplificare i flussi di lavoro e ad aumentare la produttività”, ha commentato Woodson Martin, GM of Salesforce AppExchange. “AppExchange è in continua evoluzione per connettere i clienti con le app e gli esperti migliori per le loro esigenze di business”.

Integrati direttamente con Salesforce, OpenText Core Content, OpenText Media Management e OpenText Documentum sono attualmente disponibili su AppExchange insieme ad altre soluzioni OpenText, tra cui OpenText Exstream e OpenText Extended ECM.