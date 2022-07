EcoStruxure IT: nuove funzionalità per il monitoraggio e la gestione di un’infrastruttura IT complessa e ibrida

Schneider Electric specialista mondiale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha aggiornato il suo portafoglio di software EcoStruxure IT per il monitoraggio e la gestione di infrastrutture IT ibride e distribuite, che negli ultimi anni sono diventate sempre più complesse.

Data Center sono necessari nuovi strumenti software per mantenere la resilienza e la sicurezza dell’infrastruttura. Inoltre, la sostenibilità sta emergendo come una tendenza significativa: il consumo energetico e l’impronta di carbonio dei Data Center di un’azienda dovranno essere sempre di più misurati e gestiti. Secondo le proiezioni interne di Schneider Electric, entro il 2040 il consumo energetico totale dei Data Center sarà di 2.700 TWh Con la costante diffusione dell’infrastruttura IT, la continuità aziendale dipende sia dal più piccolo end – point, al più grande. Per questo le implementazioni edge sono ora considerate mission-critical quanto i Data Center centralizzati, eper mantenere la resilienza e la sicurezza dell’infrastruttura. Inoltre, la sostenibilità sta emergendo come una tendenza significativa: il consumo energetico e l’impronta di carbonio dei Data Center di un’azienda dovranno essere sempre di più misurati e gestiti. Secondo le proiezioni interne di Schneider Electric,, di cui il 60% proveniente da siti distribuiti e il 40% da Data Center.

Un DCIM evoluto





DCIM Schneider Electric ha investito in EcoStruxure IT. Il software rinnova il monitoraggio, la gestione, la pianificazione e la modellazione dell’infrastruttura fisica IT, con opzioni di implementazione flessibili che includono soluzioni on-premise e basate su cloud per supportare ambienti IT ibridi e distribuiti, da pochi siti a migliaia di siti a livello globale. I softwaretradizionali non sono stati creati tenendo conto di tutti questi aspetti, ed è per questo cheIl software rinnova il monitoraggio, la gestione, la pianificazione e la modellazione dell’infrastruttura fisica IT, con opzioni di implementazione flessibili che includono soluzioni on-premise e basate su cloud per supportare ambienti IT ibridi e distribuiti, da pochi siti a migliaia di siti a livello globale.



“Da quando il DCIM è emerso come categoria di software, i cambiamenti sono stati enormi”, ha dichiarato Kevin Brown, SVP di EcoStruxure Solutions, Secure Power di Schneider Electric. “L’ambiente IT ibrido sta sfidando anche i CIO più esperti a mantenere la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità dei loro sistemi IT. Noi chiamiamo questa tendenza DCIM 3.0. Schneider Electric sta investendo e facendo evolvere EcoStruxure IT per fornire alle aziende e colocator di tutto il mondo, maggiore capacità, flessibilità e più opzioni di implementazione rispetto al passato”.





Sostenibilità, sicurezza e resilienza

Un team di supporto specializzato, a disposizione H24 nella lingua madre del cliente



Per massimizzare l’esperienza dei clienti con EcoStruxure IT, Schneider Electric ha creato Team di specialisti dedicati composto da ingegneri qualificati che eseguono integrazioni personalizzate in tutto il mondo. Questo team, unico nel suo genere, fornisce le risorse e le capacità necessarie per garantire che un cliente possa implementare EcoStruxure IT con successo.





“Questo team rappresenta ciò che Schneider Electric intende quando dice di essere la più locale delle aziende globali”, ha dichiarato Kevin Brown. “I membri del team parlano 24 lingue e rappresentano 15 nazionalità. Collaborano con clienti in ogni parte del mondo. Sono lì per assicurarci che il cliente abbia sucesso a breve e a lungo termine”.





Le funzionalità vendor – neutral abilitate da EcoStruxure IT forniscono valore attraverso applicazioni orientate al cliente, tra cui: Monitoraggio e gestione: gestione dei dispositivi di alimentazione e raffreddamento, oltre che della sicurezza fisica e del monitoraggio ambientale.

gestione dei dispositivi di alimentazione e raffreddamento, oltre che della sicurezza fisica e del monitoraggio ambientale. Pianificazione e modellazione: per la visualizzazione, il monitoraggio degli asset, la simulazione e la gestione delle modifiche su oltre 4.000 dispositivi.

per la visualizzazione, il monitoraggio degli asset, la simulazione e la gestione delle modifiche su oltre 4.000 dispositivi. Soluzioni e integrazioni personalizzate: soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti attraverso report automatici, dashboard, migrazioni e integrazioni personalizzate con i sistemi IT di EcoStruxure e con sistemi o software di terze parti.