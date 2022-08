InfoSum presenta la nuova Piattaforma Sigma, ora più sicura

InfoSum, piattaforma di data collaboration, ha annunciato il lancio di Sigma, ovvero l’evoluzione della piattaforma di collaborazione dei dati proprietari e una maggiore protezione dei livelli di privacy. Un passaggio importante nel percorso di crescita di InfoSum che consente alle aziende di poter ora disporre di un’infrastruttura ancora più sicura, più protetta e più interoperabile per costruire e gestire le proprie data clean room.

Sigma è la piattaforma di data collaboration di nuova generazione, che consente la trasformazione, l’applicazione e l’analisi su vasta scala di dati di prima parte senza mai spostarli o condividerli. La Piattaforma Sigma può essere attivata sopra qualsiasi stack tecnologica già esistente per potenziare la collaboration privata e sicura con più set di dati proprietari, i cosiddetti first-party. Sigma risponde alle esigenze di interoperabilità del mondo dell’advertising e alimenta applicazioni d’utilizzo in ambito marketing più rapido e senza interruzioni, come insight sui consumatori, attivazione e misurazione multicanale, fornendo il massimo livello di protezione e sicurezza end-to-end.

“InfoSum ha favorito la rapida adozione delle data clean room e della tecnologia per il miglioramento della privacy per le aziende. La nuova Piattaforma Sigma segna un’ulteriore evoluzione di InfoSum nel settore di riferimento”, ha affermato Brian Lesser, Presidente e CEO di InfoSum. “La Piattaforma Sigma rappresenta l’evoluzione della data collaboration, consentendo a tutte le aziende di poter estrarre e disporre di tutto il valore dai propri dati proprietari, in modo sicuro e protetto, senza rischi e senza limiti”.

Tra le principali funzionalità della nuova versione della Piattaforma Sigma possiamo elencare:

Cloud Vault una soluzione integrata end-to-end che non richiede alcun spostamento dei dati e che elimina la necessità di copiare, muovere o condividere i dati, garantendo il controllo completo della privacy e della loro governance.

Transformation per consentire alle aziende di gestire, preparare, elaborare, interrogare e attivare facilmente i dati proprietari. La funzionalità permette di trasformare dataset complessi e multidimensionali e file a livello di registro, risparmiando tempo e denaro per gli utenti.



App Exchange per migliorare le collaborazioni con i partner di dati e analytics grazie a un framework di sviluppo integrato che consente alle terze parti di creare applicazioni Web direttamente sulla infrastruttura sicura InfoSum per fornire informazioni e funzionalità avanzate.



Query Engine per creare ed eseguire senza problemi modelli analitici avanzati, visualizzazioni dei dati e altro ancora con l’accesso diretto a una libreria di query predefinite e personalizzate per ottimizzare le strategie di pianificazione, segmentazione e misurazione.

Open API per favorire l’adozione e l’uso della tecnologia per il miglioramento della privacy in tutto lo stack tecnologico aziendale con l’accesso completo dell’API alla piattaforma InfoSum per una maggiore facilità d’uso all’interno del proprio ambiente.



“La protezione della privacy è una priorità per i nostri clienti che devono continuamente adattare le proprie strategie di first-party data e una soluzione come la Piattaforma Sigma ci consentono di focalizzarci sulla gestione della strategia e sulla opportunità di garantire la miglior customer experience, consentendo ai nostri clienti di mantenere il pieno controllo dei propri dati”, spiega Slavi Samardzija, CEO di Annalect. “Poiché InfoSum ha la capacità di innovare continuamente, la Piattaforma Sigma offre la sicurezza, la flessibilità e la velocità necessarie per consentire l’uso su vasta scala dei dati first-party dei nostri clienti”.

“InfoSum è stato un partner globale nella nostra strategia per la gestione dei dati first-party e ha svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione di Planet V e del nostro marketing. Con il lancio di Sigma, InfoSum ci consente di fornire analisi ancora più avanzate e granulari che offriranno nuove opportunità per gli ITV e i nostri partner”, ha affermato Lara Izlan, Director of Data Strategy di ITV. “In qualità di early adopter per quanto riguarda la tecnologia delle data clean room, siamo in grado di comprendere le complessità dettate dalla sicurezza che è alla base della data collaboration. Grazie alla piattaforma Sigma possiamo crescere nel nostro impegno per garantire la sicurezza end-to-end e la protezione della privacy per i nostri partner”.

Il prossimo passo di InfoSum, sempre nell’ambito della Piattaforma Sigma, sarà il lancio di Safe Audience Transfer, una soluzione open source che sfrutta la tecnologia brevettata dall’azienda per il miglioramento della privacy al fine di creare interoperabilità tra tutti i silos di dati e i sistemi, inclusa le operazioni tra le clear room. Safe Audience Transfer attualmente consente l’interoperabilità da bunker a bunker di InfoSum con la garanzia di non spostare mai i dati durante l’esecuzione di calcoli e nell’ambito delle collaborazioni tra più parti all’interno delle data clean room. Un aspetto che sarà cruciale nella democratizzazione della sicurezza dei dati e della protezione della privacy per tutti.