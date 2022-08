Cosa sono le fintech?

Le fintech sono società finanziarie che utilizzano la tecnologia per offrire servizi finanziari. In altre parole, sono startup che utilizzano tecnologie innovative per fornire servizi bancari e finanziari tradizionali in modo più efficiente.

Che cosa significa fintech?

Le fintech esistono da tempo, ma sono diventate popolari solo di recente grazie all’avvento delle tecnologie mobili e all’ascesa del digital banking. Le fintech utilizzano tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale (AI), i big data e la blockchain per fornire i loro servizi.

Ciò consente loro di offrire i propri servizi a costi inferiori e con meno intermediari rispetto alle banche tradizionali.

Quali sono le startup fintech italiane più popolari?

Ci sono molte startup fintech popolari in Italia, ma le più note, che offrono anche conti correnti con zero spese, sono probabilmente Banco Poste, Banca Sella e N26.

Quali sono i vantaggi di utilizzare una startup fintech?

I vantaggi dell’utilizzo di una startup fintech sono molteplici, come ad esempio:

Costi inferiori : poiché utilizzano tecnologie all’avanguardia, le startup fintech possono offrire i loro servizi a costi inferiori rispetto alle banche tradizionali.

Meno intermediari : poiché utilizzano tecnologie innovative, le startup fintech possono fornire i loro servizi con meno intermediari rispetto alle banche tradizionali.

Più convenienti : poiché utilizzano tecnologie mobili, le startup fintech possono offrire i loro servizi in modo più conveniente rispetto alle banche tradizionali.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi di utilizzare una startup fintech. Se siete alla ricerca di un modo più conveniente ed efficiente per gestire le vostre finanze, allora una startup fintech è probabilmente la scelta giusta per voi.

ETF sulle fintech

Un ETF è un fondo negoziato in borsa che segue la performance di un mercato, di un settore o di una classe di attività specifici. Ad esempio, esistono ETF che seguono l’andamento del mercato azionario statunitense, del mercato azionario giapponese o del mercato del petrolio.

Il primo ETF è stato lanciato nel 1993 e oggi ci sono più di 5.000 ETF scambiati nelle borse di tutto il mondo.

Gli ETF sono diventati molto popolari negli ultimi anni perché offrono agli investitori un modo semplice e conveniente per investire in un’ampia gamma di attività.

Attualmente esistono diversi ETF che tracciano la performance delle società fintech. Questi ETF offrono agli investitori un modo conveniente per investire nel settore fintech senza dover scegliere i singoli titoli.

I due maggiori ETF che seguono la performance delle società fintech sono il First Trust Nasdaq CTA Smartphone Index Fund (Nasdaq: FONE) e l’Amplify Transformation Data Sharing ETF (NYSE: BLOK).

Questi ETF offrono agli investitori un’esposizione a un’ampia gamma di società fintech, tra cui quelle coinvolte nei pagamenti mobili, nell’online banking e nella tecnologia blockchain.

Il First Trust Nasdaq CTA Smartphone Index Fund è un fondo indicizzato che segue la performance del Nasdaq CTA Mobile Payments Index. Il fondo comprende società che si occupano di pagamenti mobili, come Square (NYSE: SQ), PayPal (NASDAQ: PYPL) e Apple (NASDAQ: AAPL).

L’ETF Amplify Transformation Data Sharing tiene conto della performance dell’indice BLOK 50, che comprende le società impegnate nella tecnologia blockchain. Il fondo comprende società come Ripple (XRP), Stellar (XLM) e Coinbase (NASDAQ: COIN).

Se siete interessati a investire nel settore fintech, questi ETF offrono un modo conveniente per farlo.

Qual è il futuro del fintech?

Il futuro del fintech è molto luminoso. Con l’avvento delle tecnologie mobili e l’ascesa del digital banking, le fintech sono ben posizionate per sconvolgere il tradizionale settore dei servizi bancari e finanziari.

Le fintech hanno già avuto un grande impatto nei Paesi sviluppati, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, e stanno ora iniziano a guadagnare terreno nei Paesi in via di sviluppo, come l’India e la Cina.

Nei prossimi anni ci aspettiamo che le fintech continuino a crescere di popolarità e ad avere un forte impatto sul settore dei servizi bancari e finanziari.

Quali sono le migliori fintech americane?

Le principali fintech statunitensi sono:

Square (NYSE: SQ) PayPal (NASDAQ: PYPL) Apple (NASDAQ: AAPL) Robinhood (NASDAQ: RBNHD) SoFi (NYSE: SOFI) Acorns (NASDAQ: ACRN) Betterment (NYSE: BMTM) Wealthfront (NASDAQ: WFRT) Stash (NYSE: STSH) Coinbase (NASDAQ: COIN)

Queste sono solo alcune delle principali fintech statunitensi. Ci sono molte altre grandi aziende in questo settore e ci aspettiamo che ne emergano altre nei prossimi anni.

Quali sono le principali startup fintech italiane?

Le principali startup fintech italiane sono:

Banca Sella Hype Satispay YAP N26 Fattoria del denaro CartaSi Nexi findomestic CheBanca!

Queste sono solo alcune delle principali startup fintech italiane. Ci sono molte altre grandi aziende in questo spazio e ci aspettiamo che ne arrivino altre nei prossimi anni.

Fintech p2p

Il prestito peer-to-peer (P2P) è un tipo di fintech che consente ai singoli individui di prendere e prestare denaro senza dover ricorrere a una banca o ad un istituto finanziario.

Le piattaforme di prestito P2P mettono in contatto i mutuatari con i prestatori e il prestito viene poi finanziato da questi ultimi. Il tasso d’interesse è fissato dalla piattaforma e i prestiti vengono tipicamente rimborsati in un periodo che va dai due ai cinque anni.

Il prestito P2P è diventato molto popolare negli ultimi anni, in quanto offre un modo più comodo e conveniente di prendere in prestito denaro.

Alcune delle principali piattaforme di prestito P2P in Italia sono:

Prestiamoci Zopa Circolare di finanziamento Lfine Club Prosper

Se siete interessati al prestito P2P, queste piattaforme offrono un ottimo modo per iniziare.

Fintech crypto

La criptovaluta è un tipo di asset digitale che utilizza la crittografia per proteggere le transazioni e controllare la creazione di nuove unità.

Il Bitcoin, la prima e più nota criptovaluta, è stato creato nel 2009. Da allora sono state create migliaia di altre criptovalute.

Le criptovalute sono spesso scambiate su borse decentralizzate e possono anche essere utilizzate per acquistare beni e servizi.

Alcune delle principali criptovalute sono:

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Ripple (XRP) Litecoin (LTC) Bitcoin Cash (BCH) EOS (EOS) Stellar (XLM) Cardano (ADA) TRON (TRX) Monero (XMR)

Se siete interessati a investire in criptovalute, queste sono alcune delle principali da considerare.

Applicazioni fintech

Oggi sono disponibili molte ottime app fintech che possono aiutarvi a gestire le vostre finanze e a prendere decisioni finanziarie migliori.

Alcune delle migliori app fintech sono: