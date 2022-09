Rivoluzione ServiceNow per i dipendenti di Amplifon

Amplifon, azienda rinomata a livello mondiale nel settore retail delle soluzioni per l’udito, ha deciso di trasformare il suo modello di erogazione dei servizi IT scegliendo ServiceNow per permettere ai dipendenti di risolvere autonomamente i problemi in modo rapido ed efficace, fornendo così ai clienti esperienze di eccellente livello.

I servizi IT aiutano quotidianamente il personale di Amplifon a fornire un servizio in grado di soddisfare le aspettative dei clienti e lo strumento di service desk precedentemente utilizzato non permetteva di supportare in modo efficace le attività di vendita al dettaglio e le operazioni generali dell’azienda. Per questo, e nell’ambito di un programma strategico di trasformazione cloud, Amplifon ha scelto di implementare la Now Platform di ServiceNow.

Grazie alla flessibilità della Now Platform, l’azienda ora ottimizza l’approccio all’erogazione di servizi IT a livello generale, fornendo al contempo le funzionalità tecniche che consentono ai team IT locali di svolgere funzioni specifiche a seconda del Paese e di sviluppare servizi personalizzati in base alle necessità. Tramite la piattaforma, inoltre, anche i partner in outsourcing possono interagire con i dipendenti, i team IT e l’intera organizzazione nell’ambito delle attività a loro affidate in appalto. Il risultato è che, grazie a ServiceNow, il personale di Amplifon addetto alle vendite al dettaglio può dedicarsi alla creazione di esperienze in negozio positive per i clienti.

Tramite un portale centrale per i servizi IT, i dipendenti possono, infatti, trovare informazioni e risolvere problemi in autonomia. Il portale è self-service e i processi automatizzati sono in grado di creare workflow efficienti ed efficaci per la gestione dei problemi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Raffaello Infantino, Corporate IT Director of Operations di Amplifon: «ServiceNow ha notevolmente semplificato l’interazione tra il reparto IT e i nostri punti vendita. Con la creazione di una piattaforma per l’eccellenza del servizio IT, aiutiamo i dipendenti di Amplifon a fornire ai clienti esperienze straordinarie in negozio».

Si prevede che ogni Paese potrà rimuovere completamente le e-mail dal processo di erogazione dei servizi IT entro sei mesi e a seguito del successo riscosso dalla Now Platform nell’ambito della gestione dei servizi IT, Amplifon intende espandere la piattaforma in altre aree di fornitura IT e in tutta l’azienda in generale.

Come concluso da Raffaello Infantino: «Con ServiceNow abbiamo completamente rivoluzionato il nostro modo abituale di lavorare. Ci stiamo muovendo rapidamente per estendere la piattaforma a tutta l’organizzazione globale, ma il vero successo sarà introdurre le soluzioni ServiceNow in altre aree dell’azienda. Con ServiceNow, ogni dipendente ha la possibilità di interagire con qualsiasi processo aziendale attraverso la stessa piattaforma».