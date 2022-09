La vera essenza della intranet: la cultura aziendale

Come è cambiato il ruolo dell’intranet nel corso del tempo? Come si è trasformato il suo modo di far comunicare e interagire le persone con l’era dei social? Tantissimo: al giorno d’oggi si vedono intranet di tutti i tipi, con funzioni che solo alcuni anni fa erano davvero impensabili.

WorkTogether, piattaforma italiana di social intranet sul mercato da oltre vent’anni, non fa eccezione. Nel corso degli anni sono stati sviluppati moduli per collaborare e gestire progetti, per realizzare workflow approvativi, cercare contenuti e persone. Spesso sono proprio alcuni di questi moduli che spingono il committente a sviluppare o rinnovare l’intranet aziendale.

Fare il punto della situazione aiuta a capire come sarà l’intranet di domani e, soprattutto, cosa avrà in comune con quella di oggi e di ieri. È l’anima della intranet a rimanere sempre la stessa, la sua vera essenza, ovvero la capacità di promuovere e diffondere la cultura aziendale ai propri collaboratori.

Una buona intranet è il “megafono” della cultura aziendale

Il portale intranet per eccellenza è il sito che promuove e diffonde la cultura aziendale. La intranet abbatte le distanze, “urla” a gran voce i valori e i sogni dell’azienda a tutte le persone coinvolte, ovunque esse siano.

Le persone lavorano al meglio quando si trovano a loro agio e ciò avviene se i loro valori e i loro ideali sono allineati con quelli della cultura aziendale. Se il leader di un’organizzazione non è in grado di spiegare con chiarezza perché l’organizzazione esiste, a prescindere dai suoi prodotti o servizi, come può aspettarsi che i collaboratori li condividano? Come assumere nuovo personale senza ispirarlo con una vision e una mission memorabili?

Nelle piccole aziende, in cui il fondatore è ogni giorno a stretto contatto con i collaboratori, la cultura aziendale si trasferisce facilmente, quasi per osmosi. Più l’azienda diventa grande, più aumentano dipendenti, sedi, divisioni, più cresce la distanza tra i leader e il resto dell’organizzazione.

In questi casi è necessario trovare nuovi modi per comunicare e amplificare il “perché” e i valori aziendali per ispirare i collaboratori e, qui, l’intranet è il “megafono” ideale per farlo.

Perché promuovere la cultura aziendale?

Purtroppo molte aziende dimenticano di usare l’intranet (e qualsiasi altro strumento) per trasmettere la propria cultura aziendale. Probabilmente perché il management ha progressivamente perso di vista il perché alla base dell’impresa, o è troppo impegnato nella sua routine frenetica per trovare il tempo di comunicarla. In questi casi l’intranet diventa un mero repository di documenti, link e informazioni operative, “contenitori digitali” di supporto per il lavoro, ma certamente non di ispirazione per i dipendenti.

E questo è un vero peccato, perché il primo cliente di un’azienda dovrebbe essere proprio il collaboratore.

Come promuovere la cultura aziendale in intranet?

Vi sono molti modi per trasmettere la cultura aziendale con l’intranet, per fidelizzare e coinvolgere i collaboratori. Eccone alcuni:

Messaggi del management.

Brevi video della direzione.

Articoli sui risultati positivi, ma anche sulle difficoltà che si affrontano.

Elogiare il buon operato dei collaboratori.

Accettare e discutere idee e osservazioni da parte di tutti i lavoratori.

Festeggiare i successi.

Sergio Marchionne affermava che:

“La cultura aziendale non è solo un elemento della partita, ma è la partita stessa. Le organizzazioni, in sintesi, non sono null’altro che l’insieme della volontà collettiva e delle aspirazioni delle persone coinvolte.”

La intranet, il digital workplace dell’azienda, ne diventa la culla.