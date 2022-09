Commvault abilita la rilevazione anticipata delle minacce e una strategia Zero Loss con Metallic ThreatWise

Commvault, specialista nel data management in ambienti on-premises, cloud e SaaS, rende disponibile il suo nuovo servizio di sicurezza dei dati Metallic ThreatWise, un sistema di early detection che rileva in modo proattivo le minacce sconosciute e zero-day per ridurre al minimo compromissione dei dati e impatto sull’azienda.

Con ThreatWise, Commvault definisce ulteriormente la sicurezza dei dati, con un sistema di allerta precoce che nessun altro fornitore in questo settore è in grado di offrire. Utilizza esche per attirare in modo proattivo i malintenzionati a usare risorse false, individua minacce negli ambienti di produzione e dota le aziende di strumenti per mantenere i dati al sicuro. Contemporaneamente, Commvault estende le proprie capacità di machine learning, di rilevamento delle minacce critiche e di sicurezza alla sua piattaforma estesa, disponibile da oggi.

Secondo Enterprise Strategy Group, solo il 12% dei direttori IT dichiara di essere sicuro di disporre degli strumenti adeguati e della protezione agnostica necessaria per proteggere i dati in modo omogeneo sia on-premises che nel cloud.

“I risultati emersi dall’indagine che ha coinvolto direttori IT che hanno conoscenza e influenza diretta sulle strategie di sicurezza dei dati della propria azienda ci hanno aperto gli occhi. È evidente che molti team IT non dispongono di strumenti adeguati per rilevare attacchi ransomware rivolti agli ambienti di produzione in una fase sufficientemente precoce della catena di attacco per neutralizzarli prima che causino danni,” dichiara Jon Oltsik, Senior Principal Analyst and Fellow, Enterprise Strategy Group. “Il ransomware ruota intorno alla crittografia da molto tempo, ma le nuove tecniche di estorsione come l’esfiltrazione vanno oltre la rapida diffusione del malware, e il solo ripristino dei dati non può essere d’aiuto se informazioni aziendali sensibili sono già state diffuse nel Dark Web”.

“Il ripristino dei dati è importante, ma da solo non è sufficiente. Solo poche ore di presenza di un malintenzionato non rilevato nei sistemi possono essere catastrofiche“, sottolinea Ranga Rajagopalan, Senior Vice President, Products di Commvault. “Integrando ThreatWise nel portafoglio Metallic SaaS, forniamo ai clienti un sistema di allerta precoce e proattivo che rafforza la loro strategia “zero-loss”, intercettando una minaccia prima che abbia impatto sull’azienda.”

Metallic ThreatWise, insieme alle ultime funzionalità di aggiornamento della piattaforma Commvault, è già disponibile.