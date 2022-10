Centro Computer è di Project Informatica

Project Informatica, Portfolio Company di H.I.G. Capital e polo di innovazione tecnologica, ha annunciato la conclusione delle attività propedeutiche al completamento della fusione per incorporazione della società Centro Computer Spa con sede a Cento (Ferrara). La fusione per incorporazione di Centro Computer Spa in Project Informatica avrà efficacia legale a partire dal prossimo 1 novembre. Questa operazione si inserisce nel percorso di consolidamento intrapreso negli ultimi anni da Gruppo Project che conta più di 600 dipendenti e 320 milioni di euro di fatturato e che così rafforza ulteriormente la propria presenza nel mercato ICT italiano. Questa incorporazione consolida l’esperienza trentennale di due importanti operatori ICT italiani e con elevate competenze interne.

Il territorio dell’Emilia-Romagna, vedrà arricchirsi notevolmente l’offerta al servizio della business evolution delle aziende, che beneficeranno così di un Gruppo Politecnologico di Tech Advisory composto da un ecosistema integrato di aziende specializzate in diversi settori della Digital Innovation, un network di conoscenze e talenti, eccellenze verticali nei settori chiave dell’innovazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica: «Questa incorporazione è un passaggio significativo nel piano di espansione avviato nel 2020 con HIG Capital e ha l’obiettivo di esprimere al meglio le potenzialità del Gruppo in tutte le sue forme. Questo non solo nell’ottica di continuare a Integrare le soluzioni dei nostri partner vendor all’interno dell’ecosistema dei nostri servizi gestiti, ma anche nell’ottica di saper essere un ottimo orchestrator nell’armonizzare e coinvolgere persone, aziende e skill. Infatti, nei progetti di integration è sempre più richiesta un’elevata capacità di lavoro in team estesi, visti i contesti internazionali dei nostri clienti, così come un’elevata capacità organizzativa anche in scenari più complessi ed internazionali».

A sua volta, come dichiarato da Giuseppe Costa, fondatore e CEO di Centro Computer: «La fusione per incorporazione di Centro Computer Spa in Project Informatica permette al Gruppo di beneficiare di un’espansione ulteriore sul territorio italiano, che riguarda sia le competenze che la capacità di offerta tecnologica. È un passo molto importante nel nostro percorso di crescita e siamo molto soddisfatti».

Il 27 ottobre gli esperti di Project Informatica saranno presenti a Palazzo Varignana, presso Castel San Pietro Terme (BO), per presentare i Managed Services di Gruppo Project. L’evento sarà anche l’occasione per sancire la definitiva incorporazione di Centro Computer in Project Informatica e presentare le novità.