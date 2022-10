SAS svela nuovi orizzonti dell’era data-driven

Si terrà il prossimo 3 novembre in live streaming dalle ore 9.30 l’evento SAS dedicato all’innovazione intitolato “Be Curious. Be Innovative. Nuovi orizzonti dell’era data-driven”.

Come da programma, sarà uno spazio di confronto interdisciplinare per affrontare la possibile evoluzione di business e società, mettendo al centro il ruolo abilitante delle transformative technologies, con la presenza di aziende e professionisti. Dal momento della plenaria, fino ai percorsi tematici, il filo conduttore di tutto l’evento sarà la possibilità di immaginare il futuro grazie al potere dei dati, scoprendo insieme gli scenari che ci aspettano.

In quest’occasione SAS approfondirà il modo in cui le decisioni data-driven permettono di vivere il futuro già nel presente, plasmando il percorso di trasformazione che accompagna sempre più rapidamente tutti noi nel domani, per rispondere con successo alle nuove aspettative di clienti, fornitori, azionisti e dipendenti.

Insieme a thought leader di ispirazione, manager e professionisti verrà analizzato come analytics e intelligenza artificiale sono essenziali per guidare il cambiamento e tracciare la rotta dell’innovazione. Ad accompagnare i partecipanti in questo percorso ci sarà, Andrea Frollà, giornalista de La Repubblica e Affari & Finanza. Sul palco Mirella Cerutti – Regional Vice President SAS, Riccardo Luna – Direttore di Italian Tech, Francesco Paolo Micolucci – Consigliere Delegato Brico io, Valentina Sorgato – Amministratore Delegato SMAU, Carlo Ratti – Architetto e Ingegnere, Direttore del MIT Senseable City Lab e tanti altri ospiti.

Sarà l’occasione per esplorare gli scenari più innovativi per il prossimo futuro, ascoltando le storie delle aziende italiane che si sono trasformate grazie al digitale, scoprendo tutte le potenzialità di un approccio guidato dai dati. Dopo la plenaria, 4 sessioni tematiche dedicate ad Etica e intelligenza artificiale, al marketing data-driven, alla digital transformation e analytics&cloud. Esperti, manager e thought leader discuteranno in modo concreto di trasformazione, tecnologia e innovazione:

Ethical AI Insieme alla moderatrice Diletta Huyskes , Ricercatrice e Responsabile Advocacy di Privacy Network, verranno esplorate la relazione tra etica e intelligenza artificiale e la necessità di trasparenza, prevenzione e gestione dei bias.

, Ricercatrice e Responsabile Advocacy di Privacy Network, verranno esplorate la relazione tra etica e intelligenza artificiale e la necessità di trasparenza, prevenzione e gestione dei bias. Marketing data-driven Insieme al moderatore Gianluca Diegoli , Strategy Advisor & Professore IULM, ci si confronterà con manager ed esperti su come costruire strategie di marketing data-driven a prova di futuro.

, Strategy Advisor & Professore IULM, ci si confronterà con manager ed esperti su come costruire strategie di marketing data-driven a prova di futuro. Digital Transformation Insieme al moderatore Andrea Frollà , giornalista de La Repubblica e Affari & Finanza, si vedrà come la trasformazione digitale avrà un impatto positivo a livello globale per aziende, società e ambiente.

, giornalista de La Repubblica e Affari & Finanza, si vedrà come la trasformazione digitale avrà un impatto positivo a livello globale per aziende, società e ambiente. Analytics & Cloud Insieme alla moderatrice Nicoletta Boldrini, Giornalista e LinkedIn Top Voice, si vedrà come estrarre il massimo valore dai dati e trasformarli in insight significativi portando gli analytics nel cloud.

In più, grande attenzione ai giovani con i Job Speed Date dedicati. Verranno infatti organizzati colloqui conoscitivi tra i giovani studenti e alcuni partner di SAS, un’occasione per avvicinarsi al mondo dei dati e dell’innovazione ed entrare in contatto con il mondo del lavoro. L’iscrizione è gratuita previa registrazione www.sas.com/becurious.