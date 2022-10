SAP NOW 2022: performance, persone e pianeta al centro

Chiude con grande apprezzamento dei partecipanti e un sold out a una settimana dalla chiusura delle iscrizioni, il ritorno dal vivo di SAP NOW, l’evento annuale sull’innovazione che SAP Italia dedica alla business community italiana.

“Questo è il miglior messaggio che potevamo ricevere e dimostra la grande attenzione di aziende e partner verso un evento che è diventato un punto di riferimento del mercato, in grado di raccontare, condividere e indirizzare le tendenze di innovazione del prossimo futuro”, ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “Il tema guida di questa edizione è stato il trinomio Performance, Persone e Pianeta con cui indichiamo il nostro costante impegno nell’aiutare il mondo a funzionare meglio anche in tempi di tensioni geopolitiche, trasformazioni industriali dirompenti, cambiamenti climatici e interruzioni della supply chain. Oggi business, persone e pianeta sono elementi fortemente connessi e digitale e cloud rappresentano fattori che abilitano queste tre dimensioni e permettono a un’organizzazione di generare valore e crescere sostenibilmente”.

Tante le presenze che hanno animato questa edizione di SAP NOW, che ha potuto accogliere dal vivo oltre 1500 persone, più di 100 testimonianze di clienti e oltre 50 partner che si sono incontrati per condividere le molte storie di innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale protagoniste della manifestazione.

Dai SAP Quality Award ai nuovi riconoscimenti SAP NOW Award

Come da tradizione, anche quest’anno sono stati assegnati i SAP Quality Award, premi per clienti e partner che hanno implementato progetti di successo nel corso degli ultimi 12 mesi rispettando rigorosi parametri di qualità.

Le tre categorie di questa edizione sono state:

· Rapid Time to Value, che riconosce il valore di progetti implementati in modo dinamico e veloce;

· Business Transformation, che celebra progetti di trasformazione e re-design del business;

· Digital Pioneer, che premia i progetti dall’elevato contenuto innovativo e dirompente.

Il Grand Winner della categoria Rapid Time to Value è stato il progetto del cliente Q8 che insieme al partner Techedge è stato premiato per la soluzione realizzata con SAP Business Technology Platform volta all’ottimizzazione delle attività di magazzino dell’impianto di miscelazione dei lubrificanti.

Nella categoria Business Transformation il Grand Winner è stato IBSA insieme al partner Altea UP, per la realizzazione del progetto di Business Transformation che ha consentito di uniformare il modo di lavorare all’interno del gruppo, portando a una maggiore ottimizzazione ed efficienza dei processi aziendali.

Infine, Grand Winner nella categoria Digital Pioneer è stato il Gruppo METLAC, leader nel mercato del metal packaging coatings a livello mondiale, insieme al partner Digix Plus grazie all’utilizzo di SAP Intelligent Robotic Process Automation per la semplificazione e automazione dei processi produttivi.

Novità di quest’anno è stata l’istituzione del premio SAP NOW Award che riconosce il valore e la portata innovativa del percorso intrapreso dai clienti in termini di business transformation e sostenibilità. Due i vincitori della prima edizione:

· Comune di Milano: per aver identificato con lungimiranza e capacità la Gestione del Patrimonio Immobiliare come ambito di trasformazione e innovazione. Grazie al nuovo sistema informativo integrato, Comune di Milano è in grado oggi di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, garantendo equità di approccio nella gestione e trasparenza verso i cittadini.

· Maire Tecnimont: per la portata del piano di deployment di RISE with SAP, live in soli otto mesi. Il progetto permette la gestione delle attività e dei processi operativi completamente in cloud ed è alla base dell’accelerazione del percorso di trasformazione digitale e di decarbonizzazione dell’azienda.