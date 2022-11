Red Hat supporta le imprese nel processo di modernizzazione su larga scala

Red Hat, fornitore di soluzioni open source, ha annunciato la disponibilità generale di Migration Toolkit for Applications 6, basato sul progetto open source Konveyor, con l’obiettivo di aiutare i clienti ad accelerare le iniziative di modernizzazione applicativa su larga scala. Il toolkit consente ai clienti di valutare più efficacemente le applicazioni, definire le priorità e modernizzarle in ambienti cloud ibridi su Red Hat OpenShift, la principale piattaforma Kubernetes del mercato.

Il panorama tecnologico è cambiato radicalmente negli ultimi anni: secondo lo State of Application Modernization Report 2022 di Red Hat, le organizzazioni prevedono di modernizzare il 54% delle loro applicazioni nel corso del prossimo anno e oltre un quarto dei relativi carichi di lavoro nei prossimi sei mesi. Guardando alle strategie di medio termine, gli intervistati hanno anche dichiarato di voler modernizzare l’80% delle applicazioni nei prossimi due anni. È chiaro che il modo in cui le imprese si affidano alla virtualizzazione, come la intendiamo oggi, è cambiato. Le organizzazioni stanno abbracciando tecnologie cloud-native per soddisfare le crescenti aspettative degli utenti e la concorrenza di mercato, ma è un processo che non si completa in tempi brevi. Con Migration Toolkit for Applications e i relativi servizi, Red Hat aiuta i clienti a modernizzare le applicazioni alla velocità e nei tempi desiderati.

James Labocki, Senior Director, Product Management, Red Hat, ha dichiarato: “Il cloud ibrido non è il futuro dell’informatica, per il semplice motivo che è già qui. Red Hat è determinata a fornire ai propri clienti gli strumenti, le indicazioni e le informazioni necessari a portare le applicazioni in questa nuova era. La trasformazione non avviene da un giorno all’altro ed è per questo che Red Hat Modernization Toolkit for Applications è stato progettato per accelerare la modernizzazione, facilitando il trasferimento di applicazioni tradizionali su una piattaforma ‘hybrid cloud-ready’ grazie ad analisi e automazione”.

Migration Toolkit for Applications è un insieme integrato di strumenti che supportano progetti di modernizzazione e migrazione di applicazioni Java su scala, in un’ampia gamma di casi d’uso. Pensato per supportare i responsabili della migrazione e gli sviluppatori nell’individuare percorsi di modernizzazione migliori e più affidabili, Migration Toolkit for Applications 6 include:

· Nuovi modelli di inventario e di valutazione delle applicazioni che aiutano le aziende a gestire, classificare ed etichettare le applicazioni e a valutarne l’idoneità all’implementazione nei container, segnalando anche i potenziali rischi per le strategie di migrazione.

· Piena integrazione con i repository di codice sorgente e binario per automatizzare il recupero delle applicazioni da analizzare e integrazione dei proxy, compresa la configurazione dei proxy HTTP e HTTPS gestita dall’interfaccia utente.

· Funzionalità di analisi migliorate con nuovi modelli di analisi, incluse i modelli sorgente e dependency che analizzano i repository per raccogliere le dipendenze e aggiungerle al perimetro generale di analisi. Inoltre, grazie ad una user experience semplificata è possibile configurare il perimetro di analisi, comprese le librerie open source. · RBAC ottimizzato grazie a Red Hat Single Sign-On, con la definizione di tre nuove figure, ciascuna con permessi diversi, per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utente (amministratori, architetti, migratore), compresa la gestione delle credenziali per diversi tipi di credenziali.

· Prospettiva amministrativa che consente agli amministratori di gestire la configurazione di tutti gli elementi.

La community open source guida l’evoluzione della containerizzazione

Kubernetes è alimentato da una vivace comunità open source. Per favorirne ulteriormente l’adozione, Red Hat e IBM Research hanno creato Konveyor, un progetto open source che ha lo scopo di aiutare a modernizzare e migrare le applicazioni per implementazioni open hybrid cloud, costruendo strumenti, identificando modelli e fornendo consigli utili a portare la trasformazione cloud-native in tutto l’IT. Il progetto Cloud Native Computing Foundation (CNCF) costituisce la base del Migration Toolkit for Applications e, grazie a questo set di strumenti, le aziende possono avere una visione più approfondita dell’intero processo di adozione, sia che debbano prendere decisioni a livello di portfolio che di singola applicazione. Ulteriori informazioni sulla versione più recente di Migration Toolkit for Applications sono disponibili qui.