360 Observability di NTT fa semplici IT ibrido e multi-cloud

NTT una delle principali aziende nell’offerta di infrastrutture e servizi IT, ha annunciato la disponibilità di 360 Observability, il servizio gestito che consente alle aziende di ottenere una visibilità più accurata delle applicazioni cloud-native e dell’infrastruttura IT ibrida e multicloud, correlata al contesto aziendale attraverso l’intero stack tecnologico.

Il servizio combina assessment end-to-end relativi alla maturità delle architetture e delle strategie legate ai risultati di business e ai KPI desiderati e il monitoraggio delle applicazioni, per una visibilità completa delle problematiche di performance contingenti affinché i team preposti possano risolverle velocemente.

Oggi, le applicazioni moderne operano in ambienti altamente complessi e distribuiti e spesso i team faticano a offrire esperienze digitali sicure, uniche e affidabili perché non dispongono delle informazioni associate ai risultati di business.

360 Observability di NTT, basato su Cisco Full-Stack Observability, va oltre il monitoraggio del dominio con un approccio completamente integrato alle prestazioni delle applicazioni, alle esperienze digitali, all’ottimizzazione delle risorse, all’infrastruttura multi-cloud e alla sicurezza delle applicazioni e della rete. Con 360 Observability, i team possono identificare, assegnare priorità e risolvere proattivamente le più importanti problematiche che possono impattare sulla user experience e il business.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Oscar Garcia, Global SVP of strategy and technology, di NTT Managed Cloud Services: «Per più di 30 anni, NTT ha aiutato i clienti supportandoli nella trasformazione digitale e cloud. La nostra soluzione di visibilità apre un nuovo capitolo per NTT e i suoi clienti. Grazie alla tecnologia Cisco, i clienti avranno una visione end-to-end delle performance su sistemi, applicazioni, cloud multipli e reti, utilizzando analytics e automazione avanzati per trasformare le operation e fornire un’esperienza utente di livello superiore».

360 Observability presenta due component fondamentali:

Observability Maturity Assessment: fornisce le competenze e le conoscenze necessarie per migliorare la gestione delle prestazioni e la maturità operativa, consentendo ai team di allinearsi agli obiettivi aziendali e IT. Questa valutazione identifica le architetture e le strategie che consentono di raggiungere i risultati aziendali desiderati insieme a KPI misurabili.

fornisce le competenze e le conoscenze necessarie per migliorare la gestione delle prestazioni e la maturità operativa, consentendo ai team di allinearsi agli obiettivi aziendali e IT. Questa valutazione identifica le architetture e le strategie che consentono di raggiungere i risultati aziendali desiderati insieme a KPI misurabili. Multi-cloud Application Monitoring: offre insight data-driven sulle prestazioni delle applicazioni, da quelle browser e mobili al middleware applicativo e ai database di backend. Inoltre, mette a disposizione un team di ingegneri e consulenti di visibilità che forniscono supporto tecnico e attività di consulenza per il funzionamento e l’ottimizzazione della piattaforma di visibilità.

Le principali funzionalità di 360 Observability includono controlli sullo stato di salute delle applicazioni e dell’infrastruttura, dashboard di monitoraggio personalizzabili, avvisi e report intelligenti e funzionalità di isolamento e accelerazione della risoluzione dei guasti. Il monitoraggio annuale proattivo delle applicazioni offre alle aziende una visibilità completa e in tempo reale sull’intero stack di dati disponibili, mentre le valutazioni di visibilità ottimizzano costi e prestazioni. Tutto questo massimizza i fatturati del digital business, incentiva l’identificazione proattiva dell’origine dei problemi e una più rapida risoluzione.

Come concluso da Alexandra Zagury, VP of Partner Managed and as-a-Service Sales di Cisco: «Sempre più spesso, i clienti desiderano ricorrere a un uso più flessibile della visibilità e degli analytics più avanzati come servizio gestito. La 360 Observability di NTT dimostra come queste funzionalità, create sulla Full-Stack Observability di Cisco, possano essere sviluppate e fornite congiuntamente, per aiutare i nostri clienti comuni a ottenere esperienze digitali di qualità superiore, aumentare il fatturato e accelerare la trasformazione digitale».