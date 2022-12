Trend Micro supporta il nuovo Security Data Lake di AWS

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, è partner di Amazon Security Lake, una nuova e innovativa tecnologia di data lake security di Amazon Web Services (AWS). Molte organizzazioni vorrebbero sfruttare a pieno il valore dei dati di log e degli eventi che risiedono in silos eterogenei, divisi tra strumenti cloud e on-premise. Trend Micro fornisce i feed di dati che aiutano i team di security a ottenere una maggiore visibilità sulle minacce, per ridurre al minimo i rischi, i costi e la complessità della sicurezza.

“Abbiamo risolto un’altra sfida critica per le aziende, mitigando le sfide relative alle operazioni critiche di sicurezza negli ambienti cloud, permettendo ai team di security di massimizzare l’efficienza nella gestione dei dati su larga scala”. Ha affermato Salvatore Marcis, Technical Director di Trend Micro Italia.

Amazon Security Lake fornisce al cliente il controllo, rimuovendo le barriere e rendendo i dati critici disponibili per le soluzioni di sicurezza e le analisi di terze parti. Il supporto per OCSF accelera l’inserimento dei dati e il lavoro di analisi svolto da queste soluzioni.

“Con Amazon Security Lake, analisti e ingegneri possono ora creare e utilizzare facilmente un data lake centralizzato per ottenere la visibilità sui dati di log e gli eventi che servono a migliorare la protezione di workload, applicazioni e dati critici”. Ha dichiarato Rod Wallace, General Manager for Amazon Security Lake. “Offriamo nuove e importanti opportunità per ottimizzare le principali attività di security e siamo lieti di partire con Trend Micro a bordo”.

Amazon Security Lake centralizza automaticamente i dati dell’organizzazione relativi alla security, da fonti cloud e locali in un data lake appositamente creato nell’account AWS del cliente. I dati di Amazon Security Lake possono quindi essere utilizzati per alimentare strumenti di analisi di terze parti per il rilevamento delle minacce, l’indagine e la risposta agli incidenti.

Amazon Security Lake supporta lo standard Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) per la normalizzazione e l’acquisizione continua dei dati sulle minacce.