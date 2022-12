Dedagroup Stealth digitalizza il calzaturiero Made in Italy

Dedagroup Stealth – azienda che fa capo a Dedagroup e da 30 anni impegnata ad accompagnare nella crescita, con competenze e con la propria piattaforma software (ERP), i più grandi brand del Fashion e del Luxury – rafforza la propria presenza nel complesso mercato calzaturiero insieme a Olisoft, software house marchigiana dedicata principalmente a questo settore.

Un vero e proprio scambio di competenze e di opportunità che permetterà a Dedagroup Stealth di potenziare la propria presenza e supportare al meglio anche un settore parcellizzato come quello calzaturiero e a Olisoft di rafforzare le proprie conoscenze riguardo al mondo del software della moda, al fianco di una realtà già leader di mercato scelta da oltre il 60% dei più grandi brand del Fashion e Luxury Retail italiani, e non solo, e tra le pochissime società al mondo e unica in Italia ad aver sviluppato un software specificamente destinato al comparto del Fashion e del Lusso.

Grazie alla partnership, infatti, Olisoft, che dal 1981 supporta le PMI del calzaturiero, con affiancamento nella fase iniziale da parte degli esperti di Dedagroup Stealth, potrà offrire ai suoi oltre 300 clienti distribuiti nei distretti italiani della moda tutte le potenzialità di Stealth GO!, soluzione scelta per la sua flessibilità, scalabilità e verticalizzazione e che permette alle aziende di avere una vista unica su tutti i processi legati alla filiera. Un’efficace gestione della supply chain rappresenta infatti un tassello strategico imprescindibile, specie per un settore, come quello calzaturiero, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese specializzate nella produzione di uno specifico elemento fondamentale alla realizzazione del prodotto finale. Questo ancora di più nell’attuale contesto economico, in cui, a causa del difficile reperimento delle materie prime e del caro energia, è richiesto un controllo ancora più puntuale di tutti i processi, dall’approvvigionamento, alla produzione, fino alla distribuzione, così da non disperdere gli investimenti.

“Siamo sempre alla ricerca di partner con cui instaurare sinergie capaci di mettere a fattor comune competenze e innovazioni con un obiettivo condiviso: promuovere le potenzialità del processo di digitalizzazione. La partnership con Olisoft va esattamente in questa direzione – sottolinea Luca Tonello, General Manager di Dedagroup Stealth – perché ci permette di avere una presenza più capillare sui territori, portando le nostre soluzioni a tutte quelle imprese, anche di piccole dimensioni, che non hanno ancora colto in pieno le opportunità aperte dalla trasformazione tecnologica. Un percorso estremamente importante per far crescere, grazie alla forza del digitale, la competitività e la produttività delle tante eccellenze dell’industria calzaturiera Made in Italy”.

Sergio Corridoni, Legale Rappresentante di Olisoft afferma: “L’obiettivo di una sempre maggiore crescita professionale ed aziendale, ci ha portato a stringere questa partnership con Dedagroup Stealth per proseguire nel nostro sviluppo, ampliando l’offerta con soluzioni complementari a quelle già in essere, e supportare al meglio le aziende del settore calzaturiero e la loro digitalizzazione”.

Olisoft entra così a fare parte del programma Value Added Partner di Dedagroup Stealth, un ecosistema di sviluppatori e rivenditori che supportano le aziende nello sviluppo di nuovi progetti sulla piattaforma Stealth GO!, assicurando ai clienti un’assistenza di alto livello. Attraverso l’ecosistema di partner, Dedagroup Stealth mira a consolidare la propria crescita in Italia e nel mondo, e il proprio sviluppo sia a livello di prodotto che di relazione con gli attori di mercato.