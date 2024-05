La National Transport Authority irlandese si affida alle competenze di Indra

Innovazione e sostenibilità sono alla base di una nuova partnership strategica appena annunciata: sarà Indra a gestire uno dei più importanti progetti di biglietteria a livello mondiale, coprendo l’intera rete di trasporto pubblico irlandese con un modello basato sugli account dei passeggeri. La National Transport Authority (NTA) ha scelto Indra come partner strategico per fornire questo servizio e collaborare per 10 anni, periodo che potrà essere esteso per altri 10 anni, con la firma di un accordo quadro e l’assegnazione di un contratto del valore di centinaia di milioni di euro. L’azienda si è aggiudicata il progetto dopo una lunga gara d’appalto condotta dalla NTA.

Cosa farà Indra per la National Transport Authority?

Come parte della soluzione, Indra implementerà un sistema di backend multimodale per facilitare l’integrazione di più operatori di trasporto; implementerà e gestirà i canali di vendita, sia virtuali che face-to-face, compresa la rete di vendita al dettaglio dei biglietti di trasporto, con un design adatto a tutti gli utenti del trasporto pubblico. Inoltre, Indra si occuperà della gestione finanziaria del processo di incasso e riscossione della National Transport Authority, doterà l’intera rete di apparecchiature di vendita, convalida e controllo all’avanguardia e si occuperà della manutenzione, della logistica e del funzionamento dell’intero sistema.

Il progetto di Indra incorporerà tecnologie all’avanguardia, come l’utilizzo di una carta bancaria (EMV), di un telefono cellulare o di uno smartwatch come mezzo di accesso ai trasporti, che moltiplica l’agilità e la comodità per il viaggiatore. A questo proposito, Indra sta lavorando con la National Transport Authority per concordare la scadenza per l’implementazione del nuovo sistema. Inoltre, grazie alla gestione tramite account del viaggiatore (Account Based Ticketing-ABT), un modello molto più avanzato ed efficiente, viene garantita l’applicazione della tariffa migliore per l’utente e sconti in base al suo profilo o al gruppo di appartenenza.

Mobilità sostenibile come servizio

La soluzione tecnologica sviluppata da Indra per la National Transport Authority favorisce una mobilità sostenibile e accessibile in Irlanda, concentrandosi sul miglioramento continuo dell’esperienza del viaggiatore, riducendo i tempi di attesa, incoraggiando l’uso del trasporto pubblico e aumentando la fiducia nel sistema dei trasporti. La soluzione è progettata per essere integrata in un futuro modello di offerta Mobility as a Service (MaaS).

Indra vanta un track record unico nel settore della mobilità, con oltre 2.500 progetti di mobilità sviluppati in tutto il mondo. Più di 100 città in tutto il mondo, tra cui Riyadh, Londra, Dublino, Amsterdam, Lisbona, Madrid, Sydney e Manila, si sono affidate alle soluzioni di Indra per rendere la loro mobilità più efficiente, connessa, sicura e sostenibile.

Dichiarazioni

Raúl Ripio, Direttore Generale di Mobility&Technology di Indra, ha definito questo contratto un “grande successo“, in quanto “rafforza la posizione di Indra come una delle tre o quattro aziende al mondo con la capacità gestionale e tecnologica di sviluppare un progetto di questa ambizione e complessità nel Paese attualmente più tecnologico d’Europa, che sarà un punto di riferimento per molti altri progetti e Paesi grazie al modello di gestione innovativo che propone“.

Bernard Higgins, Direttore della Tecnologia dei Trasporti della NTA, si è congratulato con Indra per il risultato raggiunto e ha dichiarato: “L’assegnazione di questo contratto a Indra rappresenta una pietra miliare significativa per la National Transport Authority e per gli utenti dei trasporti in Irlanda. Siamo ansiosi di lavorare con l’azienda nei prossimi anni per progettare e implementare una soluzione di biglietteria moderna, flessibile, integrata e a prova di futuro, che soddisfi le esigenze dei nostri clienti in tutto il Paese“.