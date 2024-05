Prisma SASE 3.0: protezione Zero Trust per dispositivi gestiti e non

Si arricchisce l’offerta di Palo Alto Networks, specialista mondiale di cybersecurity, con una nuova soluzione che trasforma e rende la forza lavoro a prova di futuro: Prisma SASE 3.0 fornisce un approccio Zero Trust per la protezione di dispositivi, gestiti e non, grazie al primo browser enterprise integrato in modo nativo del settore, alla data security alimentata da intelligenza artificiale e all’accelerazione fino a 5 volte delle applicazioni dinamiche.

“Prisma SASE 3.0 sta rivoluzionando gli approcci di protezione esistenti per colmare le lacune di sicurezza e affrontare le sfide di accesso. Il problema della salvaguardia dei dispositivi non gestiti non può essere sottovalutato, così come i vantaggi dell’accelerazione delle app e dell’accuratezza della classificazione dei dati. Abbiamo aggiunto a una soluzione SASE già punto di riferimento nel settore le funzionalità di trasformazione per proteggere l’accesso per le aziende moderne”, sottolinea Anand Oswal, SVP and General Manager of Network Security, Palo Alto Networks.

Le funzionalità di Prisma SASE 3.0

Nell’ambiente di lavoro moderno, i dipendenti vogliono essere produttivi da qualsiasi luogo e dispositivo, accedendo a tutte le applicazioni. Le attuali implementazioni SASE non riescono a soddisfare queste esigenze, inibendo innovazione e agilità. Prisma SASE 3.0 include funzionalità migliorate per affrontare le numerose sfide incontrate dalle aziende quando si affidano ai dati per guidare il business:

Prisma Access Browser protegge le aziende con un browser enterprise integrato nativamente che estende la protezione Zero Trust ai dispositivi non gestiti in pochi minuti. La sicurezza basata su intelligenza artificiale identifica fino a 2,3 milioni di attacchi nuovi e unici ogni giorno. Secondo Forrester, dal 2022 più della metà di dipendenti, fornitori e terze parti accedono ai dati aziendali da dispositivi BYO come laptop e dispositivi mobili personali. Con Prisma SASE 3.0 i professionisti IT possono monitorare e mitigare le minacce in tempo reale, consentendo alla forza lavoro di utilizzare qualsiasi dispositivo per accedere a ogni applicazione in modo sicuro.

Data Security alimentata da AI è la capacità innovativa nell'accuratezza della classificazione dei dati per la già completa soluzione di Data Security di Palo Alto Networks. La classificazione alimentata da Large Language Model (LLM), prima del settore, combina i punti di forza dei modelli di machine learning (ML) context-aware con la potenza della comprensione del linguaggio naturale basata su LLM per aumentare la precisione delle analisi comportamentali ML, al fine di monitorare e proteggere i luoghi in cui risiedono e si spostano i dati sensibili. Prisma SASE 3.0 consente ad applicazioni SaaS, GenAI e cloud di promuovere la crescita del business proteggendo i dati aziendali.

App Acceleration offre un incremento delle prestazioni fino a 5 volte rispetto all'accesso diretto a Internet, per garantire la massima produttività e sicurezza. Prisma SASE con App Acceleration è la prima soluzione SASE del settore che accelera le applicazioni individualmente per ogni utente, sfruttando la tecnologia brevettata app-aware. Palo Alto Networks collabora con i principali fornitori di servizi cloud e applicazioni enterprise, tra cui Amazon Web Services (AWS), Slack, ServiceNow, Google, Zoom e SAP per migliorare le prestazioni delle applicazioni, a vantaggio dei clienti comuni con tassi di risposta più rapidi.

Disponibilità

Prisma SASE 3.0 e le sue funzionalità aggiornate saranno generalmente disponibili nei prossimi mesi.