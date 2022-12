FOS con Talos per crescere nella cybersecurity

FOS ha annunciato di aver siglato un accordo in esclusiva con la PMI Talos, PMI innovativa e spin-off del dipartimento DIBRIS dell’Università degli Studi di Genova, che fornisce soluzioni ad alto contenuto tecnologico e innovativo nel campo della cybersecurity in ambito sia business che consumer. La società è composta da quattro docenti universitari – Luca Verderame, Alessandro Armando e Alessio Merlo del dipartimento DIBRIS dell’Università degli Studi di Genova e da Gabriele Costa della Scuola IMT Alti Studi Lucca – e da professionisti che hanno maturato una vasta esperienza nel settore della sicurezza informatica, come testimoniato dalle numerose pubblicazioni scientifiche e dalle scoperte di importanti criticità di sicurezza ottenute all’interno del laboratorio di ricerca.

In questo modo, FOS, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, che da anni lavora nel settore della sicurezza informatica, attraverso la partnership tecnologica con Talos, rafforza l’offerta di servizi con nuove capability, tra cui in particolare la Cyber Threat Intelligence, necessaria per effettuare valutazioni di vulnerabilità e test di penetrazione, inter alia: valutazioni di sicurezza mobile, di dispositivi IoT e sicurezza del firmware, rafforzamento delle difese, training per i team addetti alle operazioni di sicurezza.

Si tratta di una partnership strategica nata nel pieno della trasformazione digitale, in uno scenario tecnologico in continua evoluzione e sempre più vulnerabile, anche in conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina. Un’alleanza tecnologica volta a offrire nuove soluzioni in risposta agli attuali dati allarmanti sugli attacchi alla sicurezza informatica: secondo il Rapporto Clusit (Associazione italiana per la sicurezza informatica) nei primi sei mesi di quest’anno sono stati n. 1.141 gli attacchi cyber gravi, con un impatto su diversi aspetti della società, della politica e dell’economia; si è registrata una crescita dell’8,4% rispetto al primo semestre 2021, per una media complessiva di 190 attacchi al mese – uno ogni quattro ore – con un picco di 225 attacchi a marzo 2022, il valore più alto mai verificato.

Come sottolineato da Enrico Botte, Amministratore Delegato di FOS: «Siamo contenti dell’accordo siglato con Talos che ci permette di rafforzare con competenze di eccellenza e altamente specializzate i nostri servizi di Cybersecurity. L’obiettivo è investire su Genova come motore per la fornitura di servizi di Cybersecurity a livello nazionale e internazionale».

Come concluso da Luca Verderame, Presidente di Talos: «L’accordo siglato è una bellissima opportunità per poter crescere e veicolare le nostre competenze specialistiche di Cybersecurity assieme ad un partner di alto profilo come FOS. Con questo accordo abbiamo fatto un altro passo per accrescere l’offerta di Cybersecurity made in Italy».