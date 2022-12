Aruba prima azienda in Italia a certificare i Data Center con la ISO 22237 su sicurezza ed efficienza energetica

Aruba, cloud provider italiano attivo nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, è la prima azienda in Italia ad aver ottenuto la certificazione ISO 22237 per i propri data center, rilasciata da Bureau Veritas Italia sotto accreditamento Accredia.

La serie ISO 22237 denominata “Data centre facilities and infrastructures” viene riconosciuta come Standard internazionale di riferimento per l’intero ciclo di vita del data center, dall’ideazione strategica alla realizzazione e messa in esercizio, in linea con le normative ANSI/TIA 942 (standard americano) ed EN 50600 (standard europeo) e per i data center che la adottano rappresenta un vantaggio competitivo che ne attesta l’eccellenza in termini di sicurezza, riservatezza e continuità di funzionamento. Questo nuovo Standard presenta da un lato un insieme di prescrizioni analoghe a quelle della ANSI/TIA-942, dall’altro offre una serie di innovazioni in termini di processo, ideazione, realizzazione e operatività dei data center.

Aruba ha deciso di intraprendere il percorso di certificazione ISO 22237 dei propri data center con il triplice obiettivo di garantire ai clienti il valore di una certificazione internazionale completa e rigorosa; adottare le migliori pratiche disponibili in tema di realizzazione e gestione dei Data Center ed offrire al mercato un elemento di differenziazione rispetto ai principali competitor in tema di Housing e Hosting Data Center.

I Data Center DC-A e DC-B del Campus di Ponte San Pietro (BG) hanno dunque ottenuto i massimi livelli definiti dalla norma ISO 22237 in termini di:

Disponibilità, riferita agli impianti meccanici ed elettrici – Classe 4 (per Power Supply, Power Distribution, Environmental Control, Telecommunications Cabling Infrastructure)

Sicurezza, con riferimento alla sicurezza fisica (accesso, intrusione, protezione su eventi esterni, protezione su eventi interni) – Classe 4 (per le sale dati)

Efficientamento Energetico, in relazione a tutte le componenti che lo determinano – Livello 3

Il DC-A, in dettaglio, dispone di 10 sale dati ormai totalmente impegnate e dispiegate su un totale di 10.000 m² e 12 MW, il nuovo DC-B – invece – occupa una superficie di oltre 17.000 m² ed una potenza di 9 MW, ripartita su tre grandi sale dati, con infrastrutture indipendenti dedicate a ciascuna sala.

“La nuova certificazione ISO 22237 si aggiunge all’ANSI/TIA-942-B Rating 4 già in nostro possesso, arricchendola con una serie di valutazioni specifiche sulle modalità di gestione degli asset e del servizio. – ha commentato Alessandro Bruschini, Responsabile Infrastrutture di Aruba – Alle analisi relative alle caratteristiche progettuali e costruttive del data center finalizzate al raggiungimento del massimo livello di resilienza dei sistemi previste dalla ANSI/TIA-942-B, la ISO 22237 aggiunge infatti l’attestazione della conformità dei sistemi di gestione dei processi aziendali, in modo tale che la qualità delle infrastrutture venga integrata da una corretta gestione di tutte le fasi, dall’hand-over all’operation management, fino al change management e al capacity management.”