Nuovi micro data center per l’offerta EcoStruxure

Schneider Electric ha annunciato l’introduzione di EcoStruxure Micro Data Center R-Series 42U Medium Density. Ampliando l’offerta dei suoi Micro Data Center più robusti, Schneider Electric offre ai professionisti IT e ai fornitori di soluzioni IT una soluzione completamente integrata, “chiavi in mano”, che si installa in modo facile e veloce.

Ottimizzata per le applicazioni IT in ambienti industriali, la nuova soluzione Micro Data Center viene fornita completamente integrata per una rapida implementazione. È dotata inoltre di grandi e robuste rotelle che permettono di spostarlo facilmente.

Come sottolineato da Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, Schneider Electric: «Gli ambienti industriali non sono ancora ottimizzati per l’edge computing, ma è urgente che le aziende colmino questo gap. Questa nostra nuova soluzione, con una portata di carico di 905 chilogrammi, è ideale per le apparecchiature IT, per le quali serve un’apparecchiatura robusta e sicura con sistemi di raffreddamento e alimentazione pensati per operare in ambienti industriali».

L’edge computing è in rapida crescita e il nuovo Micro Data Center 42U Medium Density risponde alle esigenze dei professionisti IT e dei fornitori di soluzioni IT in tre modi essenziali:

Custodia resiliente e sicura per l’IT on-site

Offre ciò che gli ambienti Industry 4.0 richiedono con un design sigillato per la protezione da polvere e umidità e una soluzione fisicamente sicura con caratteristiche progettate per supportare le apparecchiature IT con flessibilità di alimentazione, raffreddamento e monitoraggio remoto. Dispone inoltre di un involucro con classificazione NEMA 12/IP54.

Maggiore facilità di ordinazione e implementazione

Offre una soluzione “chiavi in mano” con alimentazione, raffreddamento, sicurezza integrati per semplificare l’implementazione, la consegna, l’installazione e la scalabilità.

Maggiore visibilità

Dispone di uno Smart-UPS APC che offre monitoraggio e visibilità per ottimizzare le prestazioni, fornisce raccomandazioni basate sui dati e consente la visibilità da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, caratteristica fondamentale in un momento in cui manca il personale per monitorare correttamente le apparecchiature in loco.

La più recente offerta di Micro Data Center è ora disponibile in Europa

EcoStruxure Micro Data Center R-Series 42U Medium Density è ora disponibile in Europa. Può essere acquistato presso i Partner IT e direttamente da Schneider Electric.