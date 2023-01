Deutsche Telekom sceglie Juniper Networks come principale partner tecnologico per realizzare la propria infrastruttura universale di servizi gestiti

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure basate su AI, annuncia di essere stata scelta da Deutsche Telekom (DT) come principale partner tecnologico per la piattaforma SD-X Magenta Business Networks. La nuova piattaforma universale DT per i servizi gestiti, che utilizza la soluzione AI driven Enterprise di Juniper, consentirà di offrire esperienze utente eccezionali grazie al deployment zero touch, all’automazione proattiva autogestita, alla sicurezza connessa e agli insight dal client al cloud.

SD-X è una piattaforma cloud automatizzata e virtualizzata che offrirà una transizione rapida, semplice ed efficace da MPLS ai servizi di rete software defined per migliaia di aziende europee, comprese le piccole e medie imprese che potrebbero altrimenti trovare proibitivi i costi di un’infrastruttura di proprietà. Juniper fornisce a DT tecnologie avanzate per la creazione di una rete sicura software driven che utilizza l’intelligenza artificiale per fornire insight sulle performance in tempo reale e mitigazione automatizzata. Questo approccio permette a SD-X di offrire esperienze ottimali a livello di utente, dispositivo e applicazioni ai clienti che hanno avviato la trasformazione digitale supportando funzionalità agili e differenziate. I servizi gestiti offerti garantiscono un networking sicuro per ambienti campus e branch rendendo possibili nuove funzionalità avanzate e performance ottimizzate.

Highlight

La SD-X Magenta Business Networks sfrutterà l’intero portfolio di soluzioni AI driven Enterprise di Juniper, partendo dalla SD-WAN sicura per arrivare all’accesso wired e wireless.

La soluzione Juniper fornisce livelli di servizio client-to-cloud basati sull’intelligenza artificiale per ottimizzare e garantire la migliore esperienza utente possibile. Grazie agli insight basati sull’intelligenza artificiale, i problemi vengono rilevati in modo proattivo e risolti raccomandando opportune azioni e/o operazioni di rete autogestite. Ciò riduce al minimo i tempi di inattività, migliorando l’esperienza utente sulla rete SD-X.

Il provisioning zero touch con workflow automatizzati permette di pre-configurare e implementare facilmente e da remoto i servizi SD-X, risparmiando tempo e denaro e riducendo gli errori di installazione. Il tempo necessario per rendere operativi i nuovi servizi di rete passa da settimane o mesi a pochi giorni.

I clienti possono agevolmente modificare da remoto in qualsiasi momento le policy di rete e le impostazioni di sicurezza utilizzando un portale SD-X in cloud, senza alcun intervento manuale o in presenza. È possibile effettuare aggiornamenti simultanei su tutta la rete del cliente in modo che su tutti i siti siano applicate le stesse policy.

Grazie ai microservizi cloud, DT può facilmente aggiornare i servizi sull’intero portfolio di soluzioni Juniper azzerando o riducendo al minimo i downtime.

Automazione basata sull’AI, insight e assicurazione per una migliore esperienza utente

La rete rappresenta l’anima digitale dell’impresa moderna che necessita di accesso sempre e ovunque tra utenti e dati. Tuttavia, i crescenti livelli di traffico, la varietà di dispositivi e la dispersione geografica degli utenti possono rendere estremamente complicato offrire un’esperienza di livello dal client al cloud. Grazie alle tecnologie di networking intelligente AI driven di Juniper, SD-X è in grado di offrire ai suoi abbonati servizi gestiti differenziati e irrinunciabili, poiché tali tecnologie possono comprendere in tempo reale i comportamenti degli utenti e ottimizzare automaticamente la rete per ridurre i costi e massimizzare la qualità delle esperienze.

“La velocità e le esigenze delle imprese moderne fanno sì che i nostri clienti richiedano servizi gestiti capaci di ottimizzare l’esperienza dell’utente e allo stesso tempo ridurre i costi operativi”, dichiara Sherif Rezkalla, VP Portfolio, Head of Business Networks di Deutsche Telekom. “Abbiamo sviluppato SD-X come un gateway verso un networking aziendale progressivo e accessibile che non abbia bisogno di risorse tecniche e capacità avanzate interne. La visione di DT si concretizza grazie alle innovazioni di Juniper in materia di intelligenza artificiale, automazione e cloud, che danno vita a una rete agile e altamente differenziata rispetto alla concorrenza”.

“DT ha compreso a pieno la forza del concetto di rete intelligente basata su SD-X. Questo modello di business altamente scalabile è più efficiente degli approcci tradizionali e garantisce allo stesso tempo l’agilità e la semplicità d’uso che i clienti richiedono”, commenta Manoj Leelanivas, Chief Operating Officer di Juniper Networks. “Ora questi clienti possono usare SD-X come base di un business digitale basato sull’esperienza a beneficio dei propri collaboratori e clienti. Lavoreremo con DT per implementare ancora più servizi gestiti basati su SD-X al fine di offrire un’esperienza di networking capace di cambiare le regole del gioco”.