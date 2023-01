Private Network: cresce l’offerta di Ericsson

Una nuova soluzione di Cradlepoint – parte del gruppo Ericsson – si aggiunge al portfolio Private Networks di Ericsson. Disponibile già da qualche giorno, NetCloud Private Networks è una soluzione software-defined, erogata come servizio basato su subscription, e con focus iniziale sulle organizzazioni tradizionalmente orientate al lean IT, incluso logistica, light manufacturing, pubblica amministrazione, retail, sanità e hospitality.

Oggi, a livello globale, imprese e industrie stanno abbracciando la digitalizzazione e la quarta rivoluzione industriale. In questo contesto, l’introduzione di NetCloud Private Networks rende l’offerta Private Network di Ericsson la più completa del settore.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Will Townsend, Senior Analyst for Carrier and Enterprise Networking della società di analisi Moor Insights: «Sia che si tratti di un’azienda che implementa una rete cellulare privata o di un communication service provider che rivende una soluzione private network, poter contare su un vendor in grado di supportare un’ampia serie di casi d’uso è fondamentale. Ericsson è impegnata nello sviluppo di un’offerta di soluzioni private network estremamente ampia, in grado di rispondere alle diverse esigenze dei team IT e OT e di affrontare le sfide proprie dei differenti ambienti, dai più semplici ai più complessi».

Secondo George Mulhern, Senior Vice President Business Area Enterprise Wireless Solutions di Ericsson e CEO di Cradlepoint: «La nuova soluzione Cradlepoint e la sua introduzione nell’offerta Private Networks di Ericsson rappresentano un’altra pietra miliare nel successo dell’integrazione di Cradlepoint in Ericsson. Ericsson ha rafforzato la sua posizione di leadership nell’offerta di soluzioni di rete cellulare privata in grado di rispondere a molteplici casi d’uso in aziende di ogni dimensione e settore. Nel perseguire la digitalizzazione, sempre più guidata dal wireless e l’innovazione con connettività di ultima generazione, i clienti potranno beneficiare dell’ampiezza della nostra offerta».

Infine, come concluso da Mulhern: «NetCloud Private Networks è specificamente focalizzata nel rispondere alle esigenze delle organizzazioni IT che ricercano una soluzione software-defined che sfrutti i loro investimenti nelle reti, garantisca una sicurezza di classe enterprise, consenta implementazioni plug-n-play e sia semplice da gestire».

Con NetCloud Private Networks, il portafoglio Ericsson Private Network è ora composto da:

Cradlepoint NetCloud Private Networks : disponibile presso selezionati partner di canale di Cradlepoint, la soluzione include tutto ciò che serve per costruire e gestire una Private Cellular Network (PCN). Include: operazioni semplificate e cloud-native tramite NetCloud Manager, scalabilità, deployment plug-and-play e accesso zero-trust. Per ulteriori dettagli, leggi il comunicato stampa: Cradlepoint Announces NetCloud Private Networks – An Enterprise-Class Private Cellular Network Solution Designed to Leverage Network Infrastructure Investments.

: disponibile presso selezionati partner di canale di Cradlepoint, la soluzione include tutto ciò che serve per costruire e gestire una Private Cellular Network (PCN). Include: operazioni semplificate e cloud-native tramite NetCloud Manager, scalabilità, deployment plug-and-play e accesso zero-trust. Per ulteriori dettagli, leggi il comunicato stampa: Cradlepoint Announces NetCloud Private Networks – An Enterprise-Class Private Cellular Network Solution Designed to Leverage Network Infrastructure Investments. Ericsson Private 5G : disponibile dal 2021, attraverso i canali Ericsson, con implementazioni in diversi settori industriali, tra cui manifatturiero, portuale, minerario, energetico, aeroportuale, oil & gas, Ericsson Private 5G è una soluzione di rete cellulare privata 4G e 5G di nuova generazione, progettata per supportare l’Industry 4.0 e la trasformazione del business per le imprese e le aziende operanti nel settore industriale.

: disponibile dal 2021, attraverso i canali Ericsson, con implementazioni in diversi settori industriali, tra cui manifatturiero, portuale, minerario, energetico, aeroportuale, oil & gas, Ericsson Private 5G è una soluzione di rete cellulare privata 4G e 5G di nuova generazione, progettata per supportare l’Industry 4.0 e la trasformazione del business per le imprese e le aziende operanti nel settore industriale. Cradlepoint Private Network Endpoints : Cradlepoint offre una gamma completa di endpoint cellulari compatibili con le reti private, che consentono alle aziende di connettere i dispositivi a qualsiasi rete 4G o 5G, incluse le soluzioni Ericsson Private Network.

: Cradlepoint offre una gamma completa di endpoint cellulari compatibili con le reti private, che consentono alle aziende di connettere i dispositivi a qualsiasi rete 4G o 5G, incluse le soluzioni Ericsson Private Network. Ecosistema di Partner: Ericsson e Cradlepoint dispongono di un ecosistema dinamico di Partner con soluzioni facili da integrare che semplificano la digitalizzazione – come i dispositivi per connettere e automatizzare le operazioni, i sensori per l’acquisizione e l’analisi dei dati e gli smart tool che incrementano la produttività – appositamente progettati per i diversi verticali.

Una ricerca di IDC prevede che il mercato globale LTE/5G private raggiungerà un fatturato di 8,3 miliardi di dollari nel 2026, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) su un quinquennio del 35,7% nel periodo 2022-2026.

La crescita sarà certamente guidata dai cambiamenti dettati dall’innovazione nelle imprese e nei diversi settori del mercato. Le soluzioni di rete mobile privata consentono alle aziende di migliorare facilmente le applicazioni esistenti e di introdurre nuove applicazioni potenziate dalla realtà aumentata/realtà virtuale (AR/VR), sicure e a bassa latenza.