Twinings Ovaltine si beve RISE with SAP su Microsoft Azure

Twinings Ovaltine, uno dei marchi di tè più iconici al mondo, ha scelto SAP per guidare il suo programma di trasformazione. Tra gli obiettivi di Twinings Ovaltine quello di coinvolgere in modo più efficace i propri clienti, garantendo al contempo l’affidabilità della catena di approvvigionamento e l’efficienza operativa.

Il cuore della collaborazione è RISE with SAP su Microsoft Azure, supportato da SAP Business Technology Platform e dalle soluzioni SAP Ariba. Queste soluzioni sono alla base della digitalizzazione delle operazioni di approvvigionamento e aiutano Twinings Ovaltine a modernizzare le principali aree funzionali, dalla finanza alla produzione alla logistica – tutti elementi necessari per gestire un’azienda globale intelligente e agile in tempo reale.

Per evitare tempi lunghi per l’implementazione delle soluzioni, Twinings Ovaltine ha scelto RISE with SAP che consente un deployment rapido, generando un vero valore aggiunto. Questa scelta permette inoltre a Twinings Ovaltine di soddisfare i propri standard interni e di garantire che tutti gli elementi del suo programma di trasformazione non siano una semplice reimplementazione di un sistema gestionale, ma un’innovazione reale. L’offerta RISE with SAP mantiene questa promessa, utilizzando la standardizzazione e l’automazione per garantire che le aspettative dei clienti di oggi, sempre più esigenti, siano soddisfatte.

Come dichiarato da Sandeep Seeripat, Global Chief Information Officer di Twinings Ovaltine: «Quando abbiamo iniziato il nostro percorso di trasformazione e abbiamo pensato a ciò che volevamo fare, non abbiamo mai pensato alla tecnologia. Si trattava di capire come avvicinarsi ai nostri clienti, comprendere le loro aspettative e soddisfarle. Abbiamo bisogno di lavorare con partner che siano all’altezza dei nostri obiettivi di business, ed è chiaro che SAP lo è. Sebbene anche altre aziene possano offrire soluzioni tecnologiche, SAP si è distinta per la comprensione dei nostri obiettivi aziendali e per il modo in cui può offrire ai nostri clienti un’esperienza che supera le loro aspettative, costruendo allo stesso tempo una solida piattaforma per il nostro programma di crescita».

Con un processo di raffinazione del tè che risale a oltre 300 anni fa, Twinings Ovaltine crede che il tè sia più di una semplice bevanda. È parte integrante della vita quotidiana dei consumatori e Twinings Ovaltine ha soddisfatto generazioni di amanti del tè, con oltre 330 varietà e impianti di produzione che producono tra i 45 e i 75 milioni di bustine di tè alla settimana.

Con l’aiuto di RISE with SAP, Twinings Ovaltine è in grado di automatizzare e semplificare i processi aziendali nel cloud, migliorare l’esperienza dell’utente (per un vasto pubblico), fornire dati e approfondimenti in tempo reale, nonché la visibilità su vendite, inventario e processi. Questo consentirà all’azienda di rispondere meglio alle esigenze e ai comportamenti dei suoi consumatori e del mercato in generale.

Come spiegato da Michiel Verhoeven, amministratore delegato di SAP per il Regno Unito e l’Irlanda: «Il passaggio a RISE with SAP è una semplificazione dell’impegno che abbiamo già con Twinings Ovaltine, oltre a stabilire una qualità di servizio che soddisfa le esigenze dell’azienda e a fornire un processo di aggiornamento che riduce la complessità dell’organizzazione. Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Twinings Ovaltine, un’azienda con una ricca storia di innovazione, che ora si trova nella posizione ideale per soddisfare le esigenze della sua crescente base di clienti, continuando a costruire sulla sua eredità di uno dei marchi di bevande più noti al mondo».