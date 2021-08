SAP annuncia nuovi servizi per favorire agilità e resilienza con SAP Business Technology Platform

SAP ha rilasciato tre nuovi servizi per aiutare i clienti a raggiungere il pieno potenziale del cloud utilizzando SAP Business Technology Platform (SAP BTP).

La nuova offerta include servizi per l’analisi, l’ottimizzazione e l’innovazione dei processi, nonché per il re-platforming e lo sviluppo di estensioni. Con questi servizi i clienti possono implementare un ambiente cloud ibrido per rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato. I servizi forniscono inoltre una maggiore scalabilità per soddisfare le esigenze di business in continua evoluzione.

“I nostri nuovi servizi consentono ai clienti di sfruttare l’intero valore di business di SAP BTP, beneficiando dei vantaggi del cloud e delle tecnologie intelligenti e integrandosi al contempo con l’ambiente IT e gli investimenti esistenti”, ha affermato Maggie Buggie, chief business officer, Customer Success Services, SAP. “Dalla verifica su come ottimizzare i processi mission-critical alla creazione di una road map completa per la creazione di applicazioni cloud scalabili fino al re-platforming delle applicazioni personalizzate esistenti, questi servizi aiutano i nostri clienti a ottenere maggiore efficacia, efficienza e agilità nel business”.

Un recente studio ha rilevato il potenziale del cloud di creare un valore aggiuntivo di 1.000 miliardi di dollari. I primi utenti che perseguiranno in modo convinto strategie cloud raccoglieranno la maggior parte di questo potenziale.

I nuovi servizi annunciati da SAP offrono ai clienti diversi vantaggi di business tra cui:

Acquisire informazioni dettagliate su possibili ambienti e progetti di cloud ibrido che soddisfano le esigenze uniche dell’organizzazione

Adattare una strategia di innovazione digitale che garantisca il successo nel lungo termine

Migliorare le applicazioni personalizzate esistenti utilizzando le tecnologie cloud per una maggiore scalabilità, agilità, flessibilità e un time-to-value più rapido

Ottenere valore e vantaggi in termini di costi spostando le applicazioni personalizzate esistenti e il nuovo sviluppo nel cloud.

Insieme, questi nuovi servizi consentono alle aziende di sfruttare tutto il potenziale di SAP BTP, facilitando risposte rapide e agili in linea con le condizioni di mercato, rispondendo a nuove sfide di business e tecnologiche e alle necessità in costante trasformazione dei loro clienti.