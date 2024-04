Employers Mutual vince sulla gestione del rischio con SentinelOne

Molto spesso le aziende si trovano davanti un compito molto importante: gestire una mole di quantità di dati sensibili che attraggono l’attenzione dei cybercriminali. Proteggerli è una vera a propria missione e, per farlo, devono poter fare affidamento a soluzioni che proteggano questi dati da qualsiasi fattore di rischio. E la società assicuratrice, specializzata nella gestione degli infortuni, Employers Mutual Limited ha scelto SentinelOne, leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, come piattaforma per mitigare ogni rischio.

Le esigenze di Employers Mutual raccontate da Hayden MacKellar, Information and Security Risk Manager

“La sicurezza è un fattore determinante per le nostre attività“, ha sottolineato Hayden MacKellar. “Gestiamo le assicurazioni e le richieste di risarcimento dei dipendenti per i datori di lavoro e gli enti governativi in tutta l’Australia, e dobbiamo garantire che i dati sensibili siano protetti dai sistemi che gestiamo”.

E questo non è facile da ottenere. Come molte organizzazioni, Employers Mutual gestisce un ambiente tecnologico piuttosto articolato, con soluzioni e vendor eterogenei. “Disponiamo di un’ampia gamma di sistemi, tra cui computer e server con sistema operativo Windows, host virtualizzati e sistemi dotati di ambiente Linux“, ha proseguito Hayden MacKellar.

I dispositivi e gli endpoint connessi devono essere protetti e per farlo Employers Mutual si è affidata a soluzioni specifiche di diversi vendor e, successivamente, l’organizzazione ha sentito il bisogno di semplificare il tutto.

“La strategia sugli endpoint è un obiettivo importante per noi, e una protezione efficace e completa è la priorità“, ha commentato Hayden MacKellar. “Ma la tecnologia, e in particolare il sistema di sicurezza, deve essere un gioco di squadra e il nostro team deve poterlo utilizzare in modo intuitivo al fine di implementare le misure necessarie“.

Quello che Employers Mutual richiedeva era una piattaforma intelligente e unificata che potesse essere facilmente integrata con i propri sistemi al fine di utilizzarla per rilevare e rispondere alle minacce, riducendo tempi e numero di interventi.

La scelta di SentinelOne e della piattaforma Singularity

“Nel valutare le diverse soluzioni, ci siamo concentrati sui tempi di risposta e su cosa potevamo fare per ridurre al minimo l’impatto temporale in caso di allarmi“, ha affermato Hayden MacKellar. “E SentinelOne si è distinta“.

Per individuare e prevenire efficacemente le minacce è necessaria una visibilità e una comprensione dei dati a livello aziendale. E questo è il compito specifico della piattaforma Singularity di SentinelOne.

La piattaforma intelligente raccoglie i dati provenienti dalle soluzioni di sicurezza dell’intera azienda, li consolida in un unico data lake, li arricchisce con la potenza dell’AI e fornisce un contesto che consente ai team di sicurezza di avere una visione d’insieme in tempo reale e di difendersi dagli attacchi alla stessa velocità di esecuzione della macchina.

Employers Mutual sta utilizzando questa soluzione insieme a SentinelOne Vigilance Pro per promuovere un approccio più integrato alla cybersecurity e accelerare il raggiungimento dei propri obiettivi.

“SentinelOne offre ottime performance e una grande semplicità di utilizzo, e il suo funzionamento in tutto il nostro ambiente è stato davvero prezioso“, ha concluso Hayden MacKellar, Information and Security Risk Manager di Employers Mutual.