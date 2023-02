Terremerse rivede in chiave flessibile l’infrastruttura IT

Per riconvertire la sua infrastruttura tecnologica Terremerse, cooperativa multifiliera dell’agroalimentare situata in provincia di Ravenna, ha scelto Elmec Informatica.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Stefano Fenati, IT Manager di Terremerse: «Ci ha colpito l’estrema trasparenza delle operazioni che Elmec esegue ogni giorno. Grazie a MyElmec, tool sviluppato dall’azienda, possiamo monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento di ogni ticket, i backup programmati, l’analisi delle patch e molto altro. L’infrastruttura informatica sviluppata con Elmec ci permette la flessibilità e la scalabilità che volevamo. Due aspetti fondamentali per Terremerse che conta, a oggi, 5.600 aziende associate».

Il Progetto di Elmec Informatica per Terremerse

La nuova infrastruttura IT implementata da Elmec Informatica segna un nuovo inizio per l’azienda cooperativa in termini di efficienza tecnologica, formazione e, soprattutto, approccio alla cyber security. L’obiettivo è stato fin da subito quello di effettuare una trasformazione dei processi tradizionali con particolare attenzione all’implementazione di nuovi strumenti di monitoraggio proattivo, al fine di garantire a tutti i collaboratori la continuità di servizio.

Di fronte a un progetto di tale entità, Terremerse ha ritenuto importante affidarsi a un Managed Service Provider come Elmec Informatica. La prima fase del progetto ha visto la migrazione dei dati dalla precedente infrastruttura on-premise di Terremerse, all’interno del Data Center 100% green e certificato Tier IV di Elmec. Al contempo è stato avviato anche un processo di upgrade dei sistemi operativi, così da aumentare il livello di sicurezza dell’intera infrastruttura IT.

Come affermato da Valerio Malnati, Business Developer Cloud di Elmec Informatica: «Accedere all’infrastruttura e ai servizi offerti dal Data Center di Elmec, invece che rinnovare la propria infrastruttura on-premise, ha permesso a Terremerse di evitare un importante investimento iniziale e incorrere in soluzioni con limiti di scalabilità e crescita. Passare quindi a un modello di costi operativo e proporzionato al numero di servizi attivi si è rivelata la scelta più competitiva nel medio-lungo periodo».

Oltre al refresh tecnologico, CybergON, business unit di Elmec Informatica interamente dedicata alla sicurezza informatica ha progettato tre corsi di approfondimento sulla cyber security con lo scopo di trasferire a tutti i collaboratori di Terremerse le problematiche causate dal cyber crime, che spesso determinano la compromissione e nei casi peggiori, la perdita dei dati aziendali con gravi danni reputazionali.

Come concluso da Edoardo Bulgheroni, Business Developer Cyber Security di Elmec Informatica: «Investire in percorsi formativi verticali sulla cybersecurity è sicuramente una scelta strategica. È il modo migliore per non trovarsi impreparati di fronte alle minacce che stanno influenzando l’operatività di molte aziende. Affidarsi a un team di esperti permette sia alla Governance interna, che ai dipendenti, di prendere consapevolezza dei rischi e aumentare di conseguenza il livello di sicurezza informatica dell’intera struttura».

Le tematiche principali affrontate durante i corsi sono state il phishing, la gestione delle password e le buone norme di comportamento da adottare online quando si utilizzano gli applicativi aziendali. Gli insegnanti certificati hanno proposto anche vere e proprie simulazioni di attacchi di phishing, così da sensibilizzare tutti gli utenti nel riconoscimento dei messaggi sospetti.

La sinergia tra i corsi di formazione che Terremerse ha scelto di attivare con CybergON e la gestione dell’infrastruttura IT da parte di Elmec Informatica delineano certamente un modello ideale applicabile in molte aziende italiane oggi coinvolte nell’importante processo di Trasformazione Digitale.