Italgas migra al cloud con Red Hat

Italgas migra al cloud con RedHat. Con l’obiettivo di ridurre i costi e modernizzare i suoi sistemi principali, Italgas, azienda attiva nella distribuzione del gas in Italia, ha intrapreso un’importante iniziativa di migrazione al cloud, spostando tutti i suoi sistemi legacy da bare metal a macchine virtuali (VM) IaaS.

Italgas ha collaborato con Red Hat Consulting per progettare l’architettura di destinazione, implementarla su Microsoft Azure e definire la giusta architettura geografica di disaster recovery per garantire i punti e i tempi di ripristino. Con Red Hat OpenShift, Italgas è ora in grado di effettuare il provisioning degli ambienti in pochi minuti ed è in grado di redistribuire una versione del software in pochi secondi.

Italgas migra al cloud con lo spostamento di tutti i suoi ambienti applicativi core su Red Hat OpenShift, passando da 120 VM a sole 32 VM che gestiscono due cluster OpenShift, riducendo in questo modo significativamente i costi dell’infrastruttura e di aumentare la velocità di rilascio delle nuove funzionalità. L’adozione della tecnologia Red Hat ha portato Italgas a progettare le applicazioni in modo diverso, il che a sua volta ha aiutato l’azienda a realizzare applicazioni più innovative.

Un altro vantaggio fondamentale è l’integrazione con un catalogo di API coerente che consente a Italgas di comunicare efficacemente con un gran numero di sistemi interni ed esterni.