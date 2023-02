Minsait e Soroco si alleano per ottimizzare i processi delle organizzazioni grazie ai dati

Minsait e Soroco, la prima società di Work Graph al mondo, hanno stretto una partnership per accelerare l’intelligenza dei processi attraverso Scout, il prodotto di punta di Soroco.

La collaborazione tra Minsait e Soroco rafforzerà le capacità di trasformazione del business di Minsait e contribuirà a guidare l’eccellenza operativa all’interno delle organizzazioni. Soroco è stata recentemente riconosciuta come leader nella valutazione 2022 PEAK Matrix di Everest Group sui prodotti per il task mining per il suo impatto sul mercato, la sua visione e la sua capacità unica di identificare le inefficienze dei processi, l’automazione e le opportunità di trasformazione.

Scout è una piattaforma di Work Graph che fornisce visibilità del lavoro del team, con una comprensione dettagliata dei processi. Identifica il lavoro fino all’ultimo miglio e lo sequenzia, rappresentando tutto ciò che i team fanno quotidianamente. Questa visione unica ed end-to-end dei processi consente di individuare, tra le altre cose, le inefficienze, le possibilità di automazione o i programmi di miglioramento a livello di team. Scout facilita il controllo dei processi con un approccio di tipo Work Graph, catturando le relazioni che i team creano sul lavoro, le informazioni che utilizzano e le persone che le producono. In sostanza, è un modo per capire come si incastrano tutti i pezzi della prestazione lavorativa, collegando l’oggetto, il motivo e le persone coinvolte nei vari processi lavorativi.

Grazie alla partnership tra Minsait e Soroco, i clienti globali di settori come quello delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei prodotti farmaceutici e del retail, tra gli altri, possono sfruttare Scout per esplorare l’ultimo miglio del lavoro digitale manuale degli utenti e comprendere le comuni fonti di attrito sperimentate dalle persone all’interno di un’organizzazione, preservando al contempo la privacy di ciascun individuo. Queste informazioni vengono organizzate in una mappa digitale chiamata Work Graph. Inoltre, la piattaforma fornisce raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale per l’automazione, la formazione, la standardizzazione e la creazione di modelli di lavoro per promuovere miglioramenti dei processi aziendali end-to-end e trasformazioni di scala.

“Siamo lieti di collaborare con Minsait, una società di Indra che fornisce soluzioni di trasformazione di business. I punti di forza di Minsait, combinati con le capacità di Scout, aiuteranno le organizzazioni a ottenere una maggiore visibilità, basata sui dati e su come viene svolto il lavoro sul campo e a raggiungere una maggiore efficienza organizzativa”, ha dichiarato Munjal Jhala, responsabile globale dei canali e delle alleanze di Soroco.

Secondo David Fuente, Head of Tech Value di Minsait, “ci affidiamo alla tecnologia di Soroco per aiutare i nostri clienti a ottimizzare i processi con un approccio mirato e basato sui dati. Un’analisi dettagliata dell’esperienza dell’utente dell’ultimo miglio è fondamentale per ottenere operazioni ottimizzate ed efficienti e migliorare le strategie a lungo termine, come la crescita dei ricavi, la soddisfazione dei clienti e le iniziative di automazione”.